15 секретных фишек Starbucks, о которых не знают даже преданные кофеманы
Как приятно зайти в кафе, заказать чашку теплого капучино, сесть у окна и окунуться в мечты. Именно такую атмосферу создает сеть Starbucks, которая выбрала себе миссию называться третьим домом. А все потому, что сюда хочется возвращаться.
Широкое распространение кофеен Starbucks по всему миру свидетельствует об их большом успехе. Но даже кофеманы, которые годами к ним ходят и знают всех бариста в лицо, не подозревают о секретах компании, сообщает AdMe.
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Увидев, насколько интересны фишки Starbuck, мы решили поделиться ими с вами.
15 секретов сети Starbucks
- У работников Starbucks есть собственный способ отомстить невежливым клиентам: они не будут повышать голос или кричать на них, они просто подадут им кофе без кофеина.
- В Starbucks отказались от преждевременного перемалывания кофе: бариста должен перемолоть зерно прямо перед приготовлением кофейного напитка.
- Цены в меню указываются без знака $, ₴ (или других валют). Считается, что когда посетитель увидит значок валюты, он начинает думать, что напиток слишком дорогой.
Утренний кофе в Starbucks поднимет вам настроение / Фото unsplash
- Сотрудникам не нравится, когда вы выбрасываете недопитый кофе в мусорный бак. Ведь кто-то из работников затем вынужден убирать мусорный бак, наполовину заполненный жидкостью. Очень часто некоторые из посетителей еще и проливают кофе возле урны. Поэтому лучше попросите бариста вылить кофе в раковину или просто возьмите стаканчик с собой: может, удастся допить по дороге.
- Праздничные напитки нужно заказывать заранее, поскольку нужно подготовить ингредиенты для кофе. Но чтобы бариста пошел вам на встречу, вы должны быть вежливыми.
- Если вы хотите кофе без кофеина, то лучше заказать фильтровое. Потому что обычный напиток бариста в спешке может сделать с кофеином по привычке.
- Кофе, который используется для напитков со льдом, гораздо крепче обычного эспрессо (так лед растает и делает напиток жидким). Но если вам захотелось чего-то более сильного, попросите, чтобы вам приготовили іce-кофе, но без льда. Будьте готовы к тому, что на вас будут смотреть с удивлением, ведь вряд ли бариста просят такое каждый день.
- Вы можете заказать негорячее кофе температурой 50-60 °. Поэтому если вы куда-то спешите, такой напиток вам идеально подойдет.
Чашка вкусного кофе, согреет вам душу / Фото unsplash
- В каждой кофейне действует правило 10 минут. Кафе работают по графику, но заведения открываются на 10 минут раньше и закрываются на 10 минут позже.
- Все посетители, которые заходят перекусить сюда, уверены, что еда здесь полезнее, чем в фастфуд-кафе. Но они ошибаются: большинство сэндвичей в меню содержит около 500 ккал, в то время, как двойной чизбургер с McDonald's – 430 ккал.
- Каждый бариста, который работает в данной сети, имеет право на бесплатный кофе из нескольких напитков и одно блюдо из меню. Если он заходит в Starbucks в свой выходной, то он имеет 30% скидки на все (а по праздникам еще больше).
Кофейную атмосферу создают бариста для вас / Фото unsplash
- Цены в меню обычно никогда не заканчиваются на цифру 9, так как 9 у покупателя ассоциируется с фастфудом.
- Напитки, приготовленные с тыквенными пряностями, на самом деле не содержат в своем составе тыкву. Но там есть корица, имбирь, мускатный орех и душистый перец – примерно то же, что обычно кладут в тыквенный пирог.
- С тех пор как сеть Starbucks ввела функцию оформления заказа со смартфона, примерно 1/5 всех заказов в мире происходит именно по телефону.
- Поэтому, если вы оплачиваете свой заказ в приложении или через терминал, вам предлагают три варианта суммы чаевых. Это связано с тем, что психологи, которые помогают разрабатывать эти системы, знают, что вы, скорее всего, выберете средний вариант. Ведь обычно люди не любят казаться жадными.
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