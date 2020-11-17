Как приятно зайти в кафе, заказать чашку теплого капучино, сесть у окна и окунуться в мечты. Именно такую атмосферу создает сеть Starbucks, которая выбрала себе миссию называться третьим домом. А все потому, что сюда хочется возвращаться.

Широкое распространение кофеен Starbucks по всему миру свидетельствует об их большом успехе. Но даже кофеманы, которые годами к ним ходят и знают всех бариста в лицо, не подозревают о секретах компании, сообщает AdMe.

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Увидев, насколько интересны фишки Starbuck, мы решили поделиться ими с вами.

15 секретов сети Starbucks

У работников Starbucks есть собственный способ отомстить невежливым клиентам: они не будут повышать голос или кричать на них, они просто подадут им кофе без кофеина.

В Starbucks отказались от преждевременного перемалывания кофе: бариста должен перемолоть зерно прямо перед приготовлением кофейного напитка.

Цены в меню указываются без знака $, ₴ (или других валют). Считается, что когда посетитель увидит значок валюты, он начинает думать, что напиток слишком дорогой.



Утренний кофе в Starbucks поднимет вам настроение / Фото unsplash

Сотрудникам не нравится, когда вы выбрасываете недопитый кофе в мусорный бак. Ведь кто-то из работников затем вынужден убирать мусорный бак, наполовину заполненный жидкостью. Очень часто некоторые из посетителей еще и проливают кофе возле урны. Поэтому лучше попросите бариста вылить кофе в раковину или просто возьмите стаканчик с собой: может, удастся допить по дороге.

Праздничные напитки нужно заказывать заранее, поскольку нужно подготовить ингредиенты для кофе. Но чтобы бариста пошел вам на встречу, вы должны быть вежливыми.

Если вы хотите кофе без кофеина, то лучше заказать фильтровое. Потому что обычный напиток бариста в спешке может сделать с кофеином по привычке.

Кофе, который используется для напитков со льдом, гораздо крепче обычного эспрессо (так лед растает и делает напиток жидким). Но если вам захотелось чего-то более сильного, попросите, чтобы вам приготовили іce-кофе, но без льда. Будьте готовы к тому, что на вас будут смотреть с удивлением, ведь вряд ли бариста просят такое каждый день.

Вы можете заказать негорячее кофе температурой 50-60 °. Поэтому если вы куда-то спешите, такой напиток вам идеально подойдет.



Чашка вкусного кофе, согреет вам душу / Фото unsplash

В каждой кофейне действует правило 10 минут. Кафе работают по графику, но заведения открываются на 10 минут раньше и закрываются на 10 минут позже.

Все посетители, которые заходят перекусить сюда, уверены, что еда здесь полезнее, чем в фастфуд-кафе. Но они ошибаются: большинство сэндвичей в меню содержит около 500 ккал, в то время, как двойной чизбургер с McDonald's – 430 ккал.

Каждый бариста, который работает в данной сети, имеет право на бесплатный кофе из нескольких напитков и одно блюдо из меню. Если он заходит в Starbucks в свой выходной, то он имеет 30% скидки на все (а по праздникам еще больше).



Кофейную атмосферу создают бариста для вас / Фото unsplash

Цены в меню обычно никогда не заканчиваются на цифру 9, так как 9 у покупателя ассоциируется с фастфудом.

Напитки, приготовленные с тыквенными пряностями, на самом деле не содержат в своем составе тыкву. Но там есть корица, имбирь, мускатный орех и душистый перец – примерно то же, что обычно кладут в тыквенный пирог.

С тех пор как сеть Starbucks ввела функцию оформления заказа со смартфона, примерно 1/5 всех заказов в мире происходит именно по телефону.