Зимой многие автомобилисты утром сталкиваются со льдом на лобовом стекле. Приходится тратить драгоценное время, чтобы избавиться от него. Очистить стекло, не причиняя ему вреда, от льда можно с помощью простых, но эффективных способов.

Большинство авто хранится не в гараже, а на улице, поэтому борьба с налетом происходит регулярно в течение морозного периода. Повезло тем, у кого авто с встроенным подогревом стекла. Однако подобная опция доступна не для каждой модели. Поэтому мы вам расскажем несколько способов, которые помогут избавиться ледяного покрова на лобовом стекле.

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Обогрев салона

Все больше современных автомобилей уже с завода оснащаются такой полезной функцией как обогрев стекла. Речь может идти как о подогреве зоны стеклоочистителей, так и всей площади лобового стекла, но в любом случае это очень полезная и удобная функция.

Запустите двигатель и включите обогрев. Пока вы убираете из кузова снег, нити накала сделают свое дело и если не вполне растопят лед, то, как минимум он подтает и удалить его можно будет даже не скребком, а щеткой.



Фото autopark

Скребок с резиновым лезвием

Качество очистки зависит от лезвия – оно должно быть острым и ровным. Лучше запастись двойным скребком: с одной стороны расположен пластиковое лезвие, а с другой – зубчатая дробилка для льда. На заметку: очистку лобового стекла скребком лучше начинать с места, где слой льда тонкий.



Фото autopark

Химический размораживатель

Размораживатель наносят с помощью распылителя на стекло. В течение считанных минут лед начинает таять. После того как лед превратился в воду, его легко удалить с помощью дворников или тряпки. Такие средства хороши и тем, что подойдут для размораживания не только лобового стекла, но и других.



Фото autopark

Размораживатель hand-made

Эффективным средством от замерзшего льда являются вода и спирт (2 части спирта и 1 часть воды), в которые для большей эффективности можно добавить каплю обычного моющего средства для посуды.



Фото autopark

Предотвратить обледенение стекла

Лобовое стекло можно накрыть куском ткани, прижав ее края дверью. Такой импровизированный чехол будет эффективным средством против обледенения.



Фото autopark

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