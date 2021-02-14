5 способов избавиться льда на замерзшем автомобильном стекле
Зимой многие автомобилисты утром сталкиваются со льдом на лобовом стекле. Приходится тратить драгоценное время, чтобы избавиться от него. Очистить стекло, не причиняя ему вреда, от льда можно с помощью простых, но эффективных способов.
Источник:24 канал
Большинство авто хранится не в гараже, а на улице, поэтому борьба с налетом происходит регулярно в течение морозного периода. Повезло тем, у кого авто с встроенным подогревом стекла. Однако подобная опция доступна не для каждой модели. Поэтому мы вам расскажем несколько способов, которые помогут избавиться ледяного покрова на лобовом стекле.
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Обогрев салона
Все больше современных автомобилей уже с завода оснащаются такой полезной функцией как обогрев стекла. Речь может идти как о подогреве зоны стеклоочистителей, так и всей площади лобового стекла, но в любом случае это очень полезная и удобная функция.
Запустите двигатель и включите обогрев. Пока вы убираете из кузова снег, нити накала сделают свое дело и если не вполне растопят лед, то, как минимум он подтает и удалить его можно будет даже не скребком, а щеткой.
Фото autopark
Скребок с резиновым лезвием
Качество очистки зависит от лезвия – оно должно быть острым и ровным. Лучше запастись двойным скребком: с одной стороны расположен пластиковое лезвие, а с другой – зубчатая дробилка для льда. На заметку: очистку лобового стекла скребком лучше начинать с места, где слой льда тонкий.
Фото autopark
Химический размораживатель
Размораживатель наносят с помощью распылителя на стекло. В течение считанных минут лед начинает таять. После того как лед превратился в воду, его легко удалить с помощью дворников или тряпки. Такие средства хороши и тем, что подойдут для размораживания не только лобового стекла, но и других.
Фото autopark
Размораживатель hand-made
Эффективным средством от замерзшего льда являются вода и спирт (2 части спирта и 1 часть воды), в которые для большей эффективности можно добавить каплю обычного моющего средства для посуды.
Фото autopark
Предотвратить обледенение стекла
Лобовое стекло можно накрыть куском ткани, прижав ее края дверью. Такой импровизированный чехол будет эффективным средством против обледенения.
Фото autopark
Не делайте так:
- Не поливайте стекло кипятком. Горячая вода быстро растопит лед, но может спровоцировать возникновение трещин из-за резкого перепада температуры.
- Не используйте подручные средства для удаления плотного льда. Вы запросто оцарапаете стекло и сократите тем самым срок его службы.
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