Почему важна утренняя зарядка и как ее правильно делать: видео с полезными упражнениями
Источник:24 канал
Все мы знаем, что утром нужно делать упражнения. Но почему же так важно проводить зарядку и чем она полезна для организма.
Утренняя разминка подарит вам заряд энергии и позитива на весь день. Другие преимущества, а также видео с полезными упражнениями ищите в нашем материале.
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Почему важно делать утреннюю зарядку
Бодрость
Начните день с зарядки, чтобы ускорить обменные процессы в организме, улучшить самочувствие и внешний вид.
Продуктивность
Утренние упражнения на свежем воздухе повысят продуктивность / Фото Unsplash
Короткая утренняя зарядка на 10 минут улучшит кровообращение, что повысит вашу работоспособность, улучшит работу мозга и концентрацию внимания.
Хорошее настроение
Поступление кислорода и выброс эндорфинов во время разминки вызовут улыбку и положительные эмоции.
Физическая форма
Утренние зарядки помогут держать себя в форме / Фото Unsplash
Утренняя зарядка поможет держать тело в тонусе. Вы сможете легко и эффективно избавиться от избыточных калорий и потренировать мышцы.
Здоровье
Упражнения помогут укрепить сердечно-сосудистую систему, повысить иммунитет, улучшить координацию движений.
Устойчивость
Снимайте стресс на утренних пробежках / Фото Unsplash
Зарядка также служит отличным антистресс. Проводите ее на свежем воздухе – это поможет справиться с эмоциональным перенапряжением и улучшит качество сна.
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И помните:
- Зарядка не заменяет полноценные тренировки, это только отличный способ начать день.
- Утренние упражнения следует выполнять на свежем воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.
- Перед тем, как начинать, подготовьте стакан воды с лимоном и пейте во время зарядки.
- Упражнения должны быть легкими, выполняйте их в спокойном темпе и следите за дыханием.
Не забывайте пить воду во время зарядки / Фото Unsplash
Тренер Юлия Богдан поделилась видео с полезными утренними упражнениями в инстаграме.