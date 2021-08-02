Почему постоянно хочется есть: ошибки, которые нужно исправить

Многие девушки замечали, что периодически возникает зверский аппетит. Это происходит из-за неправильного режима питания.

Для того чтобы забыть о вечном голоде, следует придерживаться нескольких правил. Подробнее о них рассказала нутрициолог Надежда Пахирко.

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Причины постоянного голода

Нерегулярное питание

По словам эксперта, если вы отказались от завтрака, а днем перекусили печеньем и запили его кофе, несколько позже голод заставит сметать все со стола и холодильника. Такой аппетит очень сложно контролировать, поэтому питаться нужно равномерно, распределяя калории в течение дня. ⠀

Завтрак является залогом не только отличного внешнего вида, но и самочувствия / Фото Pixabay

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Правила правильного питания

Завтрак – это самый сытный прием пищи. Он должен составлять 25 – 30% от вашей суточной калорийности. Остальное распределяем между обедом, ужином и перекусами.

Перерыв между едой должен составлятьПосчитайте свою норму калорий в день и разделите ее на 4 – 5 приемов пищи.

Распределите свою суточную норму калорий между приемами пищи / Фото Pixabay