Питаться правильно – дешево: перечень полезных продуктов, на которые вы потратите минимум денег

Обычно, когда речь идет о правильном питании, в большинство думает об изысканных дорогих блюдах, тропических фруктах и много недешевых орехов или морепродуктов. Однако ситуация значительно проще, чем вы могли себе представить. Рассказываем, как сбалансировать свой рацион за минимальную сумму.

Диетологи не утомляются развеивать популярный миф, что правильное питание – это дорого. Напротив, специалисты отмечают, что здоровый рацион можно легко подстроить под каждого и под любой кошелек. Так, нутрициолог Оля Усенко подсказала, какие продукты выбирать в магазине, чтобы уложиться в минимальный бюджет.

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Перечень полезных продуктов, которые нужно включить в ежедневное меню

Белки

курица – можно есть любую часть тушки, главное без кожуры;

субпродукты – любые, которые можно приготовить в собственном соку с овощами;

яйца – 1 яйцо в день или по 2 яйца через день;

сыр – 5 – 9% жирности;

скумбрія;

сельдь;

хек;

минтай.

Жиры

растительное масло;

семена подсолнечника / тыквы;

сливочное масло (более 80% жирности);

грецкий орех.



Выбирайте локальные продукты / Фото unsplash

Углеводы

гречка;

рис;

картофель;

перловая крупа;

пшено;

ячневая крупа;

черный хлеб;

бобовые.

Овощи

капуста – на выбор и в различных вариациях;

морковь;

свёкла;

тыква;

замороженные овощи;

лук.

Фрукты / Сухофрукты

яблоки;

цитрусовые;

бананы;

финики;

изюм;

сушка;

яблоки;

груши.

Чтобы ваше недельное меню было разнообразным,. И еще, главное –, тогда ваша корзина правильного питания однозначно будет бюджетной.

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Комбинируйте продукты по-разному между собой / Фото unsplash

Текст публикации Оли Усенко:

Правильное питание на любой бюджет

Вчера в Сторис мы начали обсуждать эту тему, уже не первый раз, но она не теряет своей актуальности. Сегодня еще мы продолжим идти по продуктам.

Я давно развеяла миф, что правильное питание - это дорого. Его можно подстроить под всех и под все возможности.

Подтверждением бюджетный вариант моя БАЗОВАЯ ПРОГРАММА "Простое правильное питание на 50 грн в день". Кроме того, что это самая бюджетная программа по продуктам, она еще и самая дешевая из всех базовых программ.

Список правильных продуктов, которые можно внедрить в рацион

Белки

курица - можно есть любую часть тушки, главное без шкуры

субпродукты - любые, готовим в собственном соку с овощами (лук, морковь, специи)

яйца - 1 яйцо в день или по 2 яйца через день

сыр - 5-9 % жирности

скумбрия

сельдь (сами засаливают)

хек

минтай

Жиры

растительное масло

семян подсолнечника / тыквы

сливочное масло (более 80% жирности)

грецкий орех

Углеводы

гречка

рис

картофель

перловка

пшено

ячка

черный хлеб

бобовые

Овощи

капуста - на выбор и в разных вариациях

морковь

свекла

тыква

замороженные овощи

лук

Фрукты / Сухофрукты

яблоки

цитрусовые

бананы

хурма

изюм

курага

яблоки, груша

Так, может не так разнообразно, но однозначно экономно и из этого можно много комбинации сделать. Главное в бюджетном продуктовой корзине выбирать локальные продукты. Все, что будет привезено откуда, сразу попадает в раздел дорогого.