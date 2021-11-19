От орехов до вяленого мяса: 20 идей здоровых перекусов для офиса

Правильное питание и плотный график – вещи, которые, казалось бы, сложно соединить. Однако мы знаем, как это сделать без лишних хлопот. Читайте дальше на Идее 24, что же прихватить с собой на работу, чтобы быть сытым и полным энергии без ущерба для организма.

В среднем каждый работник проводит в офисе по 8 – 9 часов в день. При этом, согласитесь, мало кто следит за тем, что и в каком количестве ест в течение дня. И, наверное, все догадываются, что такой подход – плохая идея. Важно заботиться о своем рационе!

И еще Три простых шага, которые помогут вам без стресса перейти на правильное питание

Еще одна из самых распространенных ошибок – есть редко, но много. От этого и клонит вас на с. О производительности здесь уже и речи не может быть.

Идеальный сценарий питания на работе – сбалансированный обед + несколько перекусов в течение дня. Это секрет того, чтобы оставаться на плаву и сосредоточиться, когда вам это нужно больше всего.

20 идей здоровых перекусов

Орехи и сухофрукты Фрукты и орехи Сухофрукты и шоколад Фрукты и шоколад Шоколад и орешки Яблоки и арахисовая паста без сахара Гранола с йогуртом Батончик из гранолы Йогурт и орехи с сухофруктами Йогурт и орехи с фруктами Фруктовые и овощные чипсы Орехи в черном шоколаде Сыр и фрукты Смузи Протеиновый батончик Хумус и овощные палочки Вяленое мясо Сушеные водоросли Здоровые чипсы Хлебцы

И это лишь часть нужных вариантов. Их может быть в разы больше и это отличный вариант для того, чтобы не сорваться на рабочем месте на фастфуд.

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Здоровый перекус на работе – хорошая идея / Фото unsplash

Текст публикации Оли Усенко:

Лучшие перекусы для офиса

Есть простые варианты перекусов в офис, а есть как простые, но очень необычные одновременно, путем сочетания. Мы на рабочем месте проводим много времени и нам нужно обустроить там комфорт, и это касается и наших перекусов.

Я подготовила для вас вкусные сочетания:

Орехи и сухофрукты

Фрукты и орехи

Сухофрукты и шоколад

Фрукты и шоколад

5. Шоколад и орехи

Яблоки и арахисовая паста без сахара (это очень вкусно)

Гранола с йогуртом

Гранола батончик

Йогурт и орехи с сухофруктами

Йогурт и орехи с фруктами

Фруктовые и овощные чипсы

орехи в черном шоколад

Сыр и фрукты

Смузи

Протеиновый батончик

Хумус и овощные палочки

И это только часть здоровых вариантов. Их может быть в разы больше и это отличный вариант для того, чтобы не сорваться на рабочем месте на что-то неправильное.