От орехов до вяленого мяса: 20 идей здоровых перекусов для офиса
Источник:инстаграм Оли Усенко
Правильное питание и плотный график – вещи, которые, казалось бы, сложно соединить. Однако мы знаем, как это сделать без лишних хлопот. Читайте дальше на Идее 24, что же прихватить с собой на работу, чтобы быть сытым и полным энергии без ущерба для организма.
В среднем каждый работник проводит в офисе по 8 – 9 часов в день. При этом, согласитесь, мало кто следит за тем, что и в каком количестве ест в течение дня. И, наверное, все догадываются, что такой подход – плохая идея. Важно заботиться о своем рационе!
И еще Три простых шага, которые помогут вам без стресса перейти на правильное питание
Еще одна из самых распространенных ошибок – есть редко, но много. От этого и клонит вас на с. О производительности здесь уже и речи не может быть.
Идеальный сценарий питания на работе – сбалансированный обед + несколько перекусов в течение дня. Это секрет того, чтобы оставаться на плаву и сосредоточиться, когда вам это нужно больше всего.
20 идей здоровых перекусов
- Орехи и сухофрукты
- Фрукты и орехи
- Сухофрукты и шоколад
- Фрукты и шоколад
- Шоколад и орешки
- Яблоки и арахисовая паста без сахара
- Гранола с йогуртом
- Батончик из гранолы
- Йогурт и орехи с сухофруктами
- Йогурт и орехи с фруктами
- Фруктовые и овощные чипсы
- Орехи в черном шоколаде
- Сыр и фрукты
- Смузи
- Протеиновый батончик
- Хумус и овощные палочки
- Вяленое мясо
- Сушеные водоросли
- Здоровые чипсы
- Хлебцы
И это лишь часть нужных вариантов. Их может быть в разы больше и это отличный вариант для того, чтобы не сорваться на рабочем месте на фастфуд.
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Здоровый перекус на работе – хорошая идея / Фото unsplash
Текст публикации Оли Усенко:
Лучшие перекусы для офиса
Есть простые варианты перекусов в офис, а есть как простые, но очень необычные одновременно, путем сочетания. Мы на рабочем месте проводим много времени и нам нужно обустроить там комфорт, и это касается и наших перекусов.
Я подготовила для вас вкусные сочетания:
Орехи и сухофрукты
Фрукты и орехи
Сухофрукты и шоколад
Фрукты и шоколад
5. Шоколад и орехи
Яблоки и арахисовая паста без сахара (это очень вкусно)
Гранола с йогуртом
Гранола батончик
Йогурт и орехи с сухофруктами
Йогурт и орехи с фруктами
Фруктовые и овощные чипсы
орехи в черном шоколад
Сыр и фрукты
Смузи
Протеиновый батончик
Хумус и овощные палочки
И это только часть здоровых вариантов. Их может быть в разы больше и это отличный вариант для того, чтобы не сорваться на рабочем месте на что-то неправильное.