Как только из арбуза и мяты приготовить дома божественный летний напиток: быстрый рецепт

14 августа 2021 , 11:29
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Источник:

инстаграм Нади Андреевой

Август – сезон арбузов. А это наталкивает на новые кулинарные идеи. Конечно же, хочется сразу же отрезать себе красивый большой ломтик и есть, чтобы сок стекал по подбородку. Но мы предлагаем не искать легких путей и немного поэкспериментировать. Ловите рецепт освежающего напитка с арбузом.

Арбуз – идеальная ягода, из которой можно делать множество разных фрешей, смузи и десертов. Одним из самых простых вариантов употребления арбуза поделилась нутрициолог Надя Андреева. Она рассказала, как приготовить свежий напиток, который эксперт называет настоящим эликсиром для жаркого лета.

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Арбуз + мята: рецепт освежающего летнего напитка

Ингредиенты:

  • 500 граммов арбуза;
  • Листья мяты;
  • Холодная фильтрованная вода (1 – 1,5 литра)
  • Лед.

Способ приготовления:

  1. Нарежьте арбуза крупными кубиками.
  2. Смешайте арбуз, мяту и лед в кувшине, а затем залейте водой. Оставьте в холодильнике на 2 – 8 часов.
Чтобы вкус был еще ярче, количество арбуза и мяты можно увеличить.

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Автор: Назарій Сорока