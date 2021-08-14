Как только из арбуза и мяты приготовить дома божественный летний напиток: быстрый рецепт

Август – сезон арбузов. А это наталкивает на новые кулинарные идеи. Конечно же, хочется сразу же отрезать себе красивый большой ломтик и есть, чтобы сок стекал по подбородку. Но мы предлагаем не искать легких путей и немного поэкспериментировать. Ловите рецепт освежающего напитка с арбузом.

Арбуз – идеальная ягода, из которой можно делать множество разных фрешей, смузи и десертов. Одним из самых простых вариантов употребления арбуза поделилась нутрициолог Надя Андреева. Она рассказала, как приготовить свежий напиток, который эксперт называет настоящим эликсиром для жаркого лета.

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Арбуз + мята: рецепт освежающего летнего напитка

Ингредиенты:

500 граммов арбуза;

Листья мяты;

Холодная фильтрованная вода (1 – 1,5 литра)

Лед.

Способ приготовления:

Нарежьте арбуза крупными кубиками. Смешайте арбуз, мяту и лед в кувшине, а затем залейте водой. Оставьте в холодильнике на 2 – 8 часов.

Чтобы вкус был еще ярче, количество арбуза и мяты можно увеличить.

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