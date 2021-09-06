Идеальная осенняя тренировка на улице: 7 энергичных упражнений от звездного тренера

Не сериал единственными! Первые месяцы осеннего сезона хорошо подходят не только для ленивых вечеров за просмотром любимого фильма или сериала, но и для активного образа жизни – например, занятий спортом на улице.

Скажем больше: осень – это лучшее время для тренировок под открытым небом! Когда работа над телом мечты на улице летом проблематична из-за жары, которая не спадает даже ночью, то осенью все меняется. Это идеальная пора, чтобы начать или возобновить занятия спортом на улице.

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Звездный тренер Андрей Хомицкий показал энергичный сет упражнений для осеннего сезона.

Комплекс упражнений для тренировки под открытым небом

выпады с хлопаньем в ладоши под коленом: 15 секунд;

15 секунд; выпады в прыжке + поворот: 15 секунд;

15 секунд; бег на месте + присест: 15 секунд;

15 секунд; выталкивания одной ногой: 15 секунд;

15 секунд; скрестные выпады с отводом ноги: 15 секунд;

15 секунд; присест с махом: 15 секунд;

15 секунд; выпады назад с ударом: 15 секунд.

Как выполнять тренировку

В упражнениях, где тренер работает одной ногой и указано 15 секунд, не забывайте отрабатывать по истечению времени и второй ногой тоже 15 секунд.

Выполняйте упражнение за упражнением с достаточным количеством отдыха (до полного восстановления).

Тем, кто только начал тренироваться, можно выполнить два таких круга.

Тем, кто опытнее в тренировках, можно выполнить первый круг 15 секунд каждое упражнение, а на втором круге – по 20 секунд.

Удачной тренировки!

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Текст публикации Андрея Хомицього:

Сегодня всего два важных момента, которыми хочу с тобой поделится:

Посмотри мой вчерашний эфир на моей странице.

Тогда ты поймешь и охотно выполнишь тренировки уже сегодня и будешь продолжать тренироваться регулярно без перебоев.

выпады с хлопками в ладоши под коленом: 15 секунд

выпады в прыжке + поворот: 15 секунд

бег на месте + присест: 15 секунд

выталкивания одной ногой: 15 секунд

скрестные выпады с отводом ноги: 15 секунд

присест с махом: 15 секунд

выпады назад с ударом: 15 секунд.

Кто хочет сильной нагрузки, могу предложить мою программу:

Первый круг по 15 сек

Второй круг по 20 сек

Третий круг по 30 сек

Знайте, что физическое преодоление себя дает больше, чем физическую трансформацию. Регулярные тренировки закаляют ваш характер и целеустремленность!