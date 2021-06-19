Такой чемодан станет полноценным элементом вашего стиля. И перепутать его с чьим-то в аэропорту будет просто невозможно.

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Функциональный чемодан, который одновременно может быть детским креслом. Он прекрасно подойдет для путешествий с детьми.


Чемодан-кресло – выручать в путешествиях с детьми / Фото Pinterest

Если вы считаете, что прозрачный чемодан не может быть ярким, то посмотрите на эту стильную и оригинальную модель.


Оригинальная прозрачная модель / Фото Pinterest

Эту дорожную сумку воплотили в различных цветах, которые объединили градиентом.


Яркий градиент для ярких личностей / Фото Pinterest

Чемодан – воплощение классического стиля. Он строгий и оригинальный.


Стильная классика для деловых поездок / Фото Pinterest

Эта неоновая модель просто ослепляет на солнце. Ярким цветам добавляет блеска зеркальное покрытие.


Цветной чемодан подойдет для отдыха летом / Фото Pinterest

Чемоданы для "него" и для "нее" в классических розовом и голубом цветах.


Такой чемодан вы точно не потеряете / Фото Pinterest

Такая нежная модель идеально подойдет для женщин. Она украшена россыпью красочных вкраплений.


Чемодан с нежным красочным принтом / Фото Pinterest 

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Тандем классики и современного стиля: этот комплект строгий и нежный одновременно.


Необычное сочетание классики и современности / Фото Pinterest

Минимализм и изысканность этих чемоданов идеально подходят для сдержанных мужчин.


Идеальная модель для мужчин / Фото Pinterest

Чемодан создана в форме геометрической фигуры. Очень лаконично и стильно.


Стильная и оригинальная модель / Фото Pinterest