Такой чемодан станет полноценным элементом вашего стиля. И перепутать его с чьим-то в аэропорту будет просто невозможно.
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Функциональный чемодан, который одновременно может быть детским креслом. Он прекрасно подойдет для путешествий с детьми.
Чемодан-кресло – выручать в путешествиях с детьми / Фото Pinterest
Если вы считаете, что прозрачный чемодан не может быть ярким, то посмотрите на эту стильную и оригинальную модель.
Оригинальная прозрачная модель / Фото Pinterest
Эту дорожную сумку воплотили в различных цветах, которые объединили градиентом.
Яркий градиент для ярких личностей / Фото Pinterest
Чемодан – воплощение классического стиля. Он строгий и оригинальный.
Стильная классика для деловых поездок / Фото Pinterest
Эта неоновая модель просто ослепляет на солнце. Ярким цветам добавляет блеска зеркальное покрытие.
Цветной чемодан подойдет для отдыха летом / Фото Pinterest
Чемоданы для "него" и для "нее" в классических розовом и голубом цветах.
Такой чемодан вы точно не потеряете / Фото Pinterest
Такая нежная модель идеально подойдет для женщин. Она украшена россыпью красочных вкраплений.
Чемодан с нежным красочным принтом / Фото Pinterest
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Тандем классики и современного стиля: этот комплект строгий и нежный одновременно.
Необычное сочетание классики и современности / Фото Pinterest
Минимализм и изысканность этих чемоданов идеально подходят для сдержанных мужчин.
Идеальная модель для мужчин / Фото Pinterest
Чемодан создана в форме геометрической фигуры. Очень лаконично и стильно.
Стильная и оригинальная модель / Фото Pinterest