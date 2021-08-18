Омлет на завтрак: диетолог назвала 5 вкусных вариантов
Источник:инстаграм Светланы Фус
Омлет – полезный и вкусный вариант для завтрака. Его особенностью является возможность сочетания с разными продуктами.
Это позволяет иметь разнообразный рацион. 5 различных способов подачи омлета назвала диетолог Светлана Фус.
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Способы приготовления омлета
Омлет – легкое блюдо, на которое вы не потратите много времени. Приготовить его можно разными способами: на паровой бане, запечь в духовке или мультиварке или пожарить на сковороде.Диетологи уверяют, что при соблюдении дефицита калорий можно и не исключать из рациона любимые макароны. Поэтому если худеть, то только вкусно и вместе с "Тая"!
Разнообразить блюдо позволят начинки. Это может быть свежая зелень, овощи, молочные, рыбные и мясные продукты.
Омлет хорошо подходит для завтрака. Это блюдо сытное и зарядит энергией на целый день. Поэтому не ограничивайте себя только "классической" яичницей. Включайте омлет в свой рацион, экспериментируйте и радуйте своих родных и близких,
– отметила Светлана Фус.
Омлет подойдет для завтрака всем членам семьи / Фото Pixabay
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Начинка для омлета
Светлана Фус назвала 5 вариантов для приготовления омлета:
- Яйца, сыр моцарелла, помидоры, базилик.
- Яйца, сыр фета, авокадо, шпинат.
- Яйца, шампиньоны, сладкий перец, лук.
- Яйца, цветная капуста, зеленый горошек, сладкий перец.
- Яйца, лосось, маслины, чеснок.
Текст публикации Светланы Фус:
Если вы любите яичницу, разнообразьте свое меню полезным, нежным на вкус, ароматным омлетом. Омлет – отличное предложение для быстрого и легкого в приготовлении блюда.
Сделать омлет можно разными способами: на сковороде или паровой бане, запекать в духовке или же, например, в мультиварке.
Разнообразие добавляют начинки. Можно добавить овощи, свежую зелень, молочные, рыбные и мясные продукты.
Существует много различных вариантов его приготовления и каждый найдет что-то для себя! Омлет хорошо подходит для завтрака. Это блюдо сытное и зарядит энергией на целый день. Поэтому не ограничивайте себя только "классической" яичницей.
Включайте омлет в свой рацион, экспериментируйте и радуйте своих родных и близких.