Обвисшие и дряблые ягодицы: названы причины распространенной проблемы

У многих женщин есть претензии к своей внешности. Часто речь идет именно о ягодицах.

Они могут быть плоскими, дряблыми или обвисшими, несмотря на вес девушки. Почему возникает такая проблема – рассказала фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина.

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Как понять свою проблему

Плоские ягодицы – заметен недостаток мышечной массы, тело выглядит уплощенным и без объема.

– заметен недостаток мышечной массы, тело выглядит уплощенным и без объема. Дряблые ягодицы – "пятая" точка выглядит обвисшей. Под ягодицами заметны глубокие складки. Чаще всего – с целлюлитом и низким мышечным тонусом.

Желеобразные ягодицы – кожа мягкая, много целлюлита и практические нет тонуса мышц и кожи.

– кожа мягкая, много целлюлита и практические нет тонуса мышц и кожи. "Поплывшая" форма – впавшие боковинки, грушеобразная, не подтянутая, без заметного изгиба от талии к ягодицам.

Диетологи уверяют, что при соблюдении дефицита калорий можно и не исключать из рациона любимые макароны. Поэтому если худеть, то только вкусно и вместе с

Красивое тело требует усилий / Фото Pixabay

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Почему ягодицы так выглядят

По словам Екатерины Медушкиной, есть несколько вариантов:

Вы эктоморф – худая от природы девушка, которая не набирает вес независимо от питания.

Вы не любите силовые тренировки, при этом сжигаете жир с помощью кардио.

Вы сильно похудели, убрали лишний жир, но не сохранили мышцы. Это привело к потере округлости ягодицами.⠀

У вас есть лишний вес, а образ жизни малоподвижный или сидячий.

Во всех этих случаях, чтобы получить аппетитные ягодицы, просто много есть – не вариант. Вы наберете лишнюю жировую массу, расплыветесь, но круглых ягодиц так и не получите,

– отметила Екатерина Медушкина.