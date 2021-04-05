Животные, которых мы не увидим в жизни: сюрреалистический мир французского фотохудожника
Жюльен Табет занимается цифровым искусством. Он увлекается манипуляциями изображений с животными, и уже несколько лет делится своими работами в инстаграме, где быстро сделал себе имя.
Источник:Инстаграм Julien Tabet
Он переосмысливает законы природы и создает сюрреалистический мир животных. Психоделические, необычные и искаженные – его искусство гипнотически завораживает и заставляет рассматривать детали.
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Почему животные
Жюльен выбрал животных для своих манипуляций, поскольку считает, что они гораздо скромнее и невиннее по сравнению с людьми.
Я люблю мечтать о том, как ведут себя животные, когда мы не наблюдаем за ними,
– говорит художник.
Он часто тратит несколько часов на каждую работу, чтобы создать максимально реалистичную и детальную композицию. Несмотря на то, что художник делает все свои работы в фотошопе, он не считает, что программное обеспечение может быть страстью. Но представление о невероятных вещах очаровывает его.
Мне нравится удивлять людей. Я чувствую, что могу предложить что-то свежее в их жизни и вырвать их из их скучной рутины, предложив перспективу,
– отмечает художник.
Просмотрите его удивительные манипуляции с животными, которые богаты яркими цветами и насыщенными узорами.
Животные, которых мы не увидим в реальной жизни
Пантера или леопард / Фото Julien Tabet
Царь зверей / Фото Julien Tabet
Зебра или буйвол / Фото Julien Tabet
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