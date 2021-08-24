Необычный детокс-салат из рукколы и голубики: полезный рецепт для настоящих гурманов

Ярые гурманы уверены, что руккола – это та изысканная пряность, которая предоставляет различным блюдам, мясу и рыбе уникальный аромат и вкус. Но у нас есть идея, как эту зелень можно удачно совместить еще и с ягодами. Сохраняйте рецепт необычного детокс-салата!

Хотя и лето подходит к концу, все еще можно наслаждаться свежими овощами, фруктами, ягодами и зеленью. Нутрициолог Анна Биоториум поделилась интересным рецептом здорового салата из рукколы и голубики. Айда экспериментировать на кухне вместе с Идеи 24!

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Салат из рукколы и голубики: вкусный рецепт

Ингредиенты

2 горсти свежей рукколы;

3 столовые ложки размороженной или свежей голубики;

1/4 средней моркови;

1 столовая ложка семян конопли.

Для заправки:

2 столовые ложки апельсинового сока;

1 столовая ложка оливкового масла;

Соль и перец – на ваш вкус.

Способ приготовления:

Морковь натрите на крупной терке, а рукколу для удобства можно пощипать на более мелкие кусочки. Соедините все ингредиенты для салата, заправьте их соусом и все хорошо перемешайте.

Приятного аппетита!

Она содержит железо, витамин С, витамин К, фолиевую кислоту, кальций, калий, магний.Опять понятия не имеете, что же сегодня приготовить? Макароны – всегда отличная идея, ведь существует тысячи рецептов. Поэтому порадуйте себя и своих родных продукцией от бренда "Тая"

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Детокс салат из рукколы / Фото instagram

Текст публикации Анны Биоториум:

Руккола содержит железо, витамин С, витамин К, фолиевую кислоту, кальций, калий, магний. Очень рекомендую сохранить рецепт и приготовить этот салат.

Ингредиенты:

2 горсти свежей рукколы

3 ст. размороженной или свежей голубики

1/4 средней моркови (на терке)

1 ст. ложка семян конопли

Для заправки:

2 ст. ложки апельсинового сока

1 ст. ложка оливкового масла

Соль и перец по вашему вкусу

Приготовление:

Смешиваем все для салата. Разводим ингредиенты заправки. Соединяем.