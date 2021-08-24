Необычный детокс-салат из рукколы и голубики: полезный рецепт для настоящих гурманов

24 августа 2021 , 10:10
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Источник:

инстаграм biotorium

Ярые гурманы уверены, что руккола – это та изысканная пряность, которая предоставляет различным блюдам, мясу и рыбе уникальный аромат и вкус. Но у нас есть идея, как эту зелень можно удачно совместить еще и с ягодами. Сохраняйте рецепт необычного детокс-салата!

Хотя и лето подходит к концу, все еще можно наслаждаться свежими овощами, фруктами, ягодами и зеленью. Нутрициолог Анна Биоториум поделилась интересным рецептом здорового салата из рукколы и голубики. Айда экспериментировать на кухне вместе с Идеи 24!

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Чем полезна руккола? Она содержит железо, витамин С, витамин К, фолиевую кислоту, кальций, калий, магний.

Салат из рукколы и голубики: вкусный рецепт

Ингредиенты

  • 2 горсти свежей рукколы;
  • 3 столовые ложки размороженной или свежей голубики;
  • 1/4 средней моркови;
  • 1 столовая ложка семян конопли.

Для заправки:

  • 2 столовые ложки апельсинового сока;
  • 1 столовая ложка оливкового масла;
  • Соль и перец – на ваш вкус.
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Способ приготовления:

  1. Морковь натрите на крупной терке, а рукколу для удобства можно пощипать на более мелкие кусочки.
  2. Соедините все ингредиенты для салата, заправьте их соусом и все хорошо перемешайте.

Приятного аппетита!

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Детокс салат из рукколы / Фото instagram

Текст публикации Анны Биоториум:

Руккола содержит железо, витамин С, витамин К, фолиевую кислоту, кальций, калий, магний. Очень рекомендую сохранить рецепт и приготовить этот салат.

Ингредиенты:
2 горсти свежей рукколы
3 ст. размороженной или свежей голубики
1/4 средней моркови (на терке)
1 ст. ложка семян конопли

Для заправки:
2 ст. ложки апельсинового сока
1 ст. ложка оливкового масла
Соль и перец по вашему вкусу

Приготовление:
Смешиваем все для салата. Разводим ингредиенты заправки. Соединяем.

Автор: Назарій Сорока