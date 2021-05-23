Смешные решения для непредвиденных ситуаций: до такого додумаются единицы

23 мая 2021 , 12:55
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Источник:

24 канал

Достаточно часто каждый из нас попадает в непредвиденные ситуации, из которых нужно мгновенно найти выход. Нужно действовать ловко, изобретательно, решительно и самое главное – быстро. Далеко не все это могут, потому теряются и полагаются на других.

Зато некоторые люди находят гениальные решения, которые могут быть смешными, неожиданными, но действенными. В нашей подборке примеры решений именно таких гениев.

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Автор: Сніжана Лісова