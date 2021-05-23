Смешные решения для непредвиденных ситуаций: до такого додумаются единицы

12:55

Достаточно часто каждый из нас попадает в непредвиденные ситуации, из которых нужно мгновенно найти выход. Нужно действовать ловко, изобретательно, решительно и самое главное – быстро. Далеко не все это могут, потому теряются и полагаются на других.