Небанальный завтрак: рецепт вкусных лимонных панкейков
Источник:24 канал
Вкусный и полезный завтрак обеспечит заряд энергии и позитива на весь день. Поэтому мы решили помочь вам разнообразить утренние приемы пищи новым рецептом.
Панкейк – многим полюбились эти пухлые блины на завтрак, которые так легко готовить. Чтобы добавить новых вкусов в рабочие будни, попробуйте приготовить эти вкусные лимонные олади.
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Рецепт лимонных панкейк
Панкейки – это универсальный и вкусный завтрак, который можно совместить с сезонными фруктами, добавить любимого джема, сливок или шоколада.
Добавьте фрукты и сливки / Фото Unsplash
Ингредиенты:
- 4 яйца;
- 1 стакан сыра рикотта;
- 1/4 стакана молока;
- сахар;
- 1 чайная ложка ванильного экстракта;
- цедра 1 лимона;
- 6 столовых ложек кокосового муки;
- 1 чайная ложка разрыхлителя.
Панкейк с цедрой лимона / Фото Unsplash
Способ приготовления
Шаг 1. Тщательно перемешайте в большей емкости яйца, рикотту и молоко. Добавьте сахар, экстракт ванили и цедру 1 лимона. Высыпьте в смесь кокосовую муку и разрыхлитель.
Шаг 2. Добавьте в сковороду масла и поджарьте панкейки. Готовьте по 2 – 3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета.
Шаг 3. Украсьте вкусный завтрак свежими сезонными фруктами, полейте медом или любимым вареньем.
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