10 неочевидных признаков того, что фильм вам не понравится

В кинотеатр идут, чтобы отвлечься и расслабиться после тяжелых будней. Вы уже запаслись попкорном, но еще не знаете, какой фильм выбрать? Мы поможем вам не ошибиться с выбором.

И не волнуйтесь, что фильм вам не понравится и поход в кинотеатр окажется неудачным. Идеи 24 прямо сейчас раскроют главные признаки того, что кино будет ужасным.

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Признаки того, что фильм будет пустой тратой времени и денег

Трейлер раскрывает весь сюжет и главные сцены фильма.



Не тратьте время, если уже все увидели в трейлере / Фото Boredpanda

Имена главных героев на афише больше, чем название фильма.



Название должно привлекать внимание больше, чем главные актеры / Фото Boredpanda

Когда фильм снят по мотивам Диснея.



Не тратьте время на переработку Диснея / Фото Boredpanda

Комедийный фильм, который имеет несколько трейлеров с одинаковыми шутками – плохой фильм.

Хотите душевно провести время с близкими, которых давно не видели? Приготовьте коктейль из– и ваш вечер будет теплым и непринужденным.



Комедийный фильм с одной шуткой / Фото Boredpanda

Если вы можете предсказать концовку после просмотра трейлера, лучше не тратьте свое время.



Предполагаемая концовка является признаком скучного фильма / Фото Boredpanda

Вы будете разочарованы фильмом, в котором женщина обнажается в первые 10 – 15 минут.



Откровенные сцены привлекают внимание, но не делают фильм интересным / Фото Unsplash

Когда в первой сцене происходит стрельба или драка, и вы не можете понять, что происходит, или кто у кого стреляет.



Непонятная драка и нечеткие кадры – признак плохого фильма / Фото Pinterest

Фильм будет ужасным, если его основная идея и сюжет построены вокруг одного героя, например, история про смайлик.



История об одном герое вас разочарует / Фото Boredpanda

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В трейлере появляется девушка, которая сосредоточена на карьере, но возвращается в родной город, чтобы найти свою любовь.



Классический сюжет скучного фильма / Фото Boredpanda

Когда супергерои должны спасти мир, но спасают только Америку.



Такие несоответствия разочаруют вас / Фото Boredpanda