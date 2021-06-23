Не будьте Моникой с "Друзей": домашние дела, которые можно делать только раз в год

Если вы часто чувствуете себя виноватыми за то, что не успели убрать в каком-нибудь уголке, то спешим вас успокоить. На самом деле не нужно убирать всё каждую неделю.

Есть домашние дела, которые можно выполнять только раз в год. Мысль об этом значительно упростит уборку и поможет сэкономить время.

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Шторы и тюли



Штар и тюли стираем раз в год / Фото Unsplash

Хотя шторы и тюли висят вертикально, они все равно впитывают пыль, жир и запах. А поэтому требуют стирки хотя бы раз в год. Большинство тканей можно стирать в машинке, но не забывайте придерживаться инструкций на этикетке по уходу. Если вы боитесь несправиться с загрязнениями, лучше доверьте это дело химчистке.

Ковры и мягкая мебель



Мягкая мебель и ковры рекомендуем чистить осенью / Фото Unsplash

После жаркого лета рекомендуем чистить ковры и мягкую мебель от пыли, грязи и шерсти домашних любимцев. Вы можете убрать их самостоятельно, или же обратиться к специалистам в этом деле.

Если все же решили делать это руками – будьте осторожны. Перед очисткой обработайте пятна моющим средством, но не переусердствуйте. Избыточная влага может вызвать появление плесени в подушках.

Матрасы



Матрасы стоит чистить каждый год / Фото Unsplash

Матрасы также следует чистить раз в год. Для того, чтобы избавиться от пыли, хорошо пропылесосьте его сверху и по бокам.

Если же на матрасе есть пятна, вывести их помогут моющее средство и мягкая щетка. После очистки протрите его влажной тканью и дайте высохнуть. Вы можете использовать фен для того, чтобы просушить матрас, но избегайте чрезмерного нагрева.

Садовая мебель

Рекомендуем периодически переворачивать матрас, чтобы он равномерно изнашивался .



Садоваю мебель убирайте весной / Фото Unsplash

Мебель, которая стоит на улице, нужно мыть не реже одного раза в год. Лучше всего это делать весной, в солнечную погоду, чтобы все быстро высохло. Используйте для уборки пылесос и влажную тряпку. Если же на мебели остались пятна, очистить их можно с помощью щетки и моющих средств.

Кухонные шкафы и ящики



Расчистите полочки с посудой и продуктами на кухне / Фото Unsplash

Конец осени – это идеальное время для генеральной уборки на кухне. Извлеките все продукты из нескольких полочек, протрите их и сложите все на место. Перед тем, как ставить все обратно в шкаф, просмотрите срок годности продуктов и внимательно проверьте, нет ли на полках с крупами вредителей.

Шкаф с постельным бельем

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Ящик с постельным бельем не нужно убирать каждую неделю / Фото Pinterest

Хотя бы раз в год стоит убирать в ящике с постельным бельем. Для этого вытяните все с полки, пропылесосьте и протрите ее влажной тряпкой. Разделите все постельное белье на группы. К примеру, вы можете сложить ее по сезону, или комплектами.

Гараж, подвал или чердак



В гараже, подвале и на чердаке нужно убирать только раз в год / Фото Unsplash

Трудно поддерживать идеальный порядок в гараже, подвале или на мансарде. Поэтому здесь очень важна уборка. Поскольку вы можете каждый день быть в этих помещениях, проверяйте их время от времени на наличие вредителей. Кроме этого, советуем периодически делать ревизию и избавляться от ненужных вещей.

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Документы



Уберите в ящике с документами / Фото Unsplash

Как бумажные, так и электронные файлы требуют благоустройства. Поэтому рекомендуем раз в год открывать ящик с документами и перебирать их. Вы можете разложить все бумаги по группам с помощью папок. То же рекомендуем сделать с важными файлами на компьютере и смартфоне.