Как натереть чеснок и не запачкать посуду: трюк, о котором вы и не догадывались

На кухне, хоть и не каждый раз, но все же без чеснока не обойтись. И если у вас вдруг не оказалось под рукой чеснокодавки или вы ею не любите пользоваться, мы научим вас, как натереть чеснок на терке так, чтобы ее потом не пришлось отчищать.

Часто чеснок для любимого блюда нужно не просто измельчить, а превратить в пюре. Для этого и понадобится вам терка. Конечно, натереть зубчики совсем несложно, а вот достать все дольки из нее и отмывать посуду потом проблематично. Мы же знаем способ, как не испачкать кухонные принадлежности.

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Вся хитрость в пленке или в полиэтиленовом пакете. Этот кухонный трюк стар как мир, но догадываются о нем единицы. Итак, берите и вы себе на вооружение, чтобы упростить себе жизнь.

Как натереть чеснок и сохранить терку чистой

Возьмите кусок пищевой пленки или целлофановый пакет. Намотайте пленку поверх терки так, чтобы она зафиксировалась. Далее обычным способом натирайте чеснок. Измельченные зубчики останутся на пленке, а терка при этом совсем не испачкается.

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Не бойтесь, что пленка или пакет порвется. У них достаточно плотности для того, чтобы не зацепиться за металлические зубчики.



Оберните терку пленкой или полиэтиленовым пакетом / Фото cookit.guru



Натирайте чеснок без загрязнения посуды / Фото cookit.guru