Как накачать пресс дома за несколько минут в день: тренер показал на видео 4 крутых упражнения

Хоть и лето подходит к концу, это не повод "забивать" на пресс к следующему пляжному сезону. Занимайтесь регулярно до десяти минут в день и вы быстро заметите результат. Сохраняйте видео, чтобы не потерять тренировки!

Время пресса настало! Все его любят и все его хотят, поэтому предлагаем перейти от желаний к действию! Тренер Кирилл Торос показал короткую тренировку, благодаря которому даже самые ленивые смогут получить желанные кубики. Айда заниматься вместе с Идеи 24!

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Повороты корпуса с дополнительным весом в положении "лодочка" (можно использовать бутылку воды, мяч или другой подходящий предмет);

Подъем корпуса с дополнительным весом в руках;

Диагональные скручивания с поднятыми ногами;

"Лодочка" с фиксацией положения в верхней точке.

Краткий гайд по тренировке:

Выполняйте упражнения одно за другим;

Количество повторений: 16 – 18;

Количество подходов: по 3 на каждое упражнение;

Отдых между подходами: 30 секунд.

Для того, чтобы иметь заряд энергии на весь день, нужен сытный и вкусный завтрак. Идеально подойдут макаронные изделия "Тая", которые придутся вам по душе.

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Обязательно выполняйте разминку перед тренировкой и заминку после нее. Главное правило для рельефного пресса – дефицит калорий!