Как начать тренироваться тем, кто никогда не занимался: тренер показал упрощенные упражнения
18 августа 2021 , 11:15Читати новину українською
Источник:инстаграм Кирилла Тороса
Заниматься спортом дома – тренд последнего года. Но что делать тем, кто решил привести себя в хорошую форму, но вообще никогда не тренировался?
Фитнесс-тренер Кирилл Торос, подготовил советы для тех, кто решил начать тренироваться, не выходя из дома. Начинать нужно с легкого, чтобы не навредить себе и не отбить все желание. Лучше медленно, но уверенно двигаться к цели.
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Сет домашних упражнений для новичков
- Приседания со стула – 3 подхода по 16 повторений;
- Выпады со стулом – 3 подхода по 16 повторений;
- Отжимания от стены – 3 подхода по 16 повторений;
- Планка на коленях – 3 подхода по 30 секунд.
Советы от тренера
- Выполняйте упражнения одно за другим;
- Отдыхайте между подходами до полного восстановления дыхания и пульса;
- Обязательно выполняйте разминку перед тренировкой и заминку после нее;
- В первое время делайте акцент на большие группы мышц (не нужно тренировать икры или предплечья).
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