Как начать питаться правильно: практические советы от диетолога

13 августа 2021 , 15:01
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Источник:

инстаграм Наталии Макиенко

Осознанно перейти на здоровое питание пытаются по разным причинам: кто-то хочет сбросить лишние килограммы, кто-то – для хорошего самочувствия. И если вы тоже решили "почистить" свой рацион, рассказываем, с чего начать и как это сделать эффективно.

Важно понимать, что правильное питание – не синоним диеты. Оно предусматривает сбалансированный рацион и четкие приемы пищи. Диетолог Наталья Макиенко поделилась рекомендациями, как "безболезненно" перейти на такой режим питания. Поэтому не ждите заветного понедельника или "завтра" и начинайте идти к цели уже сегодня.

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Как "почистить" свой рацион

Продукты, которые следует исключить полностью или заменить на альтернативные

  • белый сахар замените на мед, ферментированные сиропы или кокосовый сахар;
  • белый круглозерный рис замените на коричневый или хотя бы продолговатый;
  • вместо муки высшего сорта используйте муку с полбы или коричневого риса;
  • желтые сыры замените на белые свежие;
  • свинину и субпродукты исключите из рациона.
  • коктейли с алкоголем и сладкой газированной водой лучше не употреблять.
Всем известно, что питание должно быть качественным. Макаронные изделия "Тая"  – это 100% натуральный продукт без каких-либо примесей и красителей. Они прекрасно держат форму и не развариваются, поэтому понравятся даже самым взыскательным ценителям макарон.

Продукты, употребление которых следует сократить

  • красное мясо;
  • креветки;
  • алкоголь;
  • напитки с кофеином;
  • глютен;
  • острые специи (имбирь, паприка, чили, куркума)
  • сливочное масло;
  • баклажаны.

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Автор: Назарій Сорока