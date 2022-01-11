Как мыть посуду, чтобы она действительно была чистой: эти правила игнорируют почти все

Мы моем посуду каждый день. И казалось бы, нет в этом обыденном деле ничего замысловатого. Однако не все так однозначно. На чистоту кухонной утвари влияет несколько факторов, которые мы часто не принимаем во внимание.

Давайте все по порядку. Прежде всего, напомним, что на губке для мытья посуды может быть до 19 видов патогенов, среди которых есть и довольно опасные для здоровья (кишечная палочка, сальмонелла, золотистый стафилококк). Уже за первую неделю пользования на ней накапливается до 2,2 миллиарда бактерий, поэтому крайне важно менять губку регулярно. Но этого недостаточно.

И еще Эти 2 шокирующих факта заставят вас менять постельное белье гораздо чаще

Эксперты советуют иметь не одну губку, а отдельную для каждой поверхности. Их важно высушивать, проветривать, регулярно обдавать кипятком, а также менять как минимум раз в две недели.



Губки для мытья посуды важно менять регулярно / Фото unsplash

Еще одно правило – не складывайте грязные тарелки в умывальнике одну на другую. Так вы потратите больше времени на мойку, ведь загрязняется и дно посуды. А если у вас накопились не только тарелки, но и кастрюли, в которых готовили, то сначала лучше отмыть посуду из-под сырого мяса или т.п., а затем приступать к менее грязной утвари.

Читайте также 5 токсичных предметов, которые есть в каждом доме: о них мало кто задумывался

Важно также сливать воду и вытирать чистую посуду досуха перед тем, как сложить ее в шкаф. Делать это нужно для того, чтобы в остатках воды не размножались бактерии. А если вода застаивается в металлической посуде, может появиться ржавчина.

И наконец, специалисты рекомендуют дезинфицировать столовые приборы. Достаточно прокипятить их в течение 10 минут.