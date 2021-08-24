Можно ли похудеть от кардио: интересные факты, о которых вы не подозревали
Источник:инстаграм Анастасии Полтавской
Многие люди, которые хотят снизить вес, уверены, что им поможет кардио. Однако специалисты говорят, что не все так просто.
Украинская фитнес-тренер Анастасия Полтавская говорит, что из-за кардио можно даже набрать вес. Какие еще последствия могут быть – читайте далее.
Интересно Форма имеет значение: как выбрать для блюда правильный вид макарон
Многие до сих пор полагают, что длительное кардио – лучший способ "сжечь" жир. Люди часами бегают на дорожках, занимаются аэробикой и, тем не менее, часто приходится наблюдать плачевность всех усилий привести себя в форму таким образом,
– отметила Полтавская.
Что нужно знать о кардиотренировках
По словам фитнес-тренера, кардио положительно влияет на сердечно-сосудистую систему и аэробную выносливость. Также они помогают преодолеть депрессию.
1. Главным источником энергии в ходе кислородного окисления являются жиры.
Кардиотренировка — тип тренировки, при котором расход энергии происходит по аэробному типу, т.е. в присутствии кислорода и идет активное использование жира внутри мышц,
– объяснила тренер.
Она уточнила, что поэтому многие считают кардио (медленный бег, ходьбу, аэробику, танцы, эллиптические тренажеры) лучшим способом для похудения.Диетологи уверяют, что при соблюдении дефицита калорий можно и не исключать из рациона любимые макароны. Поэтому если худеть, то только вкусно и вместе с "Тая"!
2. Однако используется он лишь непосредственно во время тренировки.
Анастасия Полтавская рассказала, что после тренировки расщепление внутримышечного жира останавливается, а вот во время отдыха жир из подкожных депо переходит в мышцы.⠀
Читайте 33 салата всего из трех ингредиентов: вкусные идеи для всей семьи
3. От кардио можно набрать вес
Это связано с тем, что после занятия, человек может поесть и компенсировать потраченные калории.
4. Длительное кардио приводит к уменьшению массы мышц
Без силовых тренировок процент мышц начнет снижаться. Человек привыкнет к низкокалорийному питанию, а организм перейдет в энергосберегающий режим и будет тратить меньше калорий, даже при том же объеме нагрузок.
Без подкрепления силовыми тренировками и изменения режима питания, кардио не поможет похудеть!
– резюмировала Анастасия Полтавская.
Текст публикации Анастасии Полтавской:
Почему от кардио невозможно похудеть?⠀
Многие до сих пор полагают, что длительное кардио – лучший способ "сжечь" жир.
Люди часами бегают на дорожках, занимаются аэробикой и, тем не менее, часто приходится наблюдать плачевность всех усилий привести себя в форму таким образом.⠀
Факты о кардиотренировках:
Без сомнения, умеренные кардионагрузки благоприятно сказываются на состоянии сердечно-сосудистой системы и аэробной выносливости. Кроме того, они даже способны бороться с депрессией.⠀
1. Главным источником энергии в ходе кислородного окисления являются жиры.
Кардиотренировка — тип тренировки, при котором расход энергии происходит по аэробному типу, т.е. в присутствии кислорода и идет активное использование жира внутри мышц.
Именно поэтому сложилось представление, что такие тренировки — лучший путь к похудению. Сюда относится медленный бег, ходьба, вело и эллиптический тренажеры, любая аэробика, танцы.
2. Однако используется он лишь непосредственно во время тренировки.
После ее окончания процесс расщепления внутримышечного жира останавливается и только во время отдыха при отсутствии пополнения извне, жир из подкожных депо переходит в мышцы.⠀
3. От кардио можно даже поправиться⠀
Есть высокая вероятность "суперкомпенсации" потраченных калорий съеденным после тренировки. Однако даже при ограничении питания организм будет стремиться сделать запас при первой возможности.⠀
4. Длительное кардио приводит к уменьшению массы мышц
Процент мышц без использования силовых тренировок обязательно начнет снижаться, так как в условиях дефицита калорийности питания и отсутствия стимула для сохранения мышечной ткани (тяжелые силовые упражнения) процент мышечной ткани в организме будет уменьшаться, что помимо неэстетичного вида, который окрестили как skinny-fat (тощий жир) еще и подсадит вас на "иглу" низкокалорийного питания, так как в целом организм перейдет в энергосберегающий режим и будет тратить меньше калорий даже при том же объеме нагрузок.
Без подкрепления силовыми тренировками и изменения режима питания, кардио не поможет похудеть!