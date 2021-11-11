Мощная тренировка спины для самых опытных: видео с упражнениями
Источник:инстаграм Алексея Курзина
Занимаясь в зале, ни в коем случае не игнорируйте тренировку на спину. Это один из ключевых пунктов плана каждого спортсмена. Кроме этого, развитые мышцы этой группы – это, прежде всего, правильная осанка.
Хорошо развитая мускулатура спины – цель большинства мужчин, ведь широкие плечи и сильные руки ассоциируются с атлетичностью и идеальной мужской фигурой. Несколькими эффективными упражнениями на эту группу мышц сегодня поделился тренер Алексей Курзин. Сохраняйте видео и тренируйтесь вместе с Идеей 24!
К слову 6 лучших упражнений для рук с резинками: видео домашней тренировкиВажно! Упражнения для спины в тренажерном зале лучше не совмещать с проработкой других больших мышечных групп. Можно комбинировать разве что с упражнениями на плече.
Тренировка спины в зале: комплекс из 5 упражнений
- Тяга штанги в наклоне: 10 – 12 повторений по 4 подхода;
- Горизонтальные подтягивания: 10 – 12 повторений по 4 подхода;
- Тяга гантелей на наклонной скамье: 10 – 12 повторений по 4 подхода;
- Тяга в Хаммере: 10 – 12 повторений по 4 подхода;
- Разведение рук в бабочке: 15 повторений по 3 подхода;
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Текст публикации Алексея Курзина
Сегодня у нас мощная тренировка спины. Сохраняй и повторяй!
Тяга штанги в наклоне 4х10-12
Горизонтальные подтягивания 4х10-12
Тяга гантелей на наклонной скамье 4х10-12
Тяга в Хаммере 4х12
Разведение рук в бабочке 3х15
Техника каждого упражнения подробно описана в ленте. Тренировка подходит как для девушек, так и для мужчин.