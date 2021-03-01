Вещи некоторых брендов мы настолько часто используем, что даже не задумываясь произносим торговые марки неправильно. На это повлияло много факторов. Среди которых, например, упрощенное произношение или подстраивания под язык определенной страны. В частности, это касается ударения или даже мягкости и звонкости звуков.

Названия некоторых мировых брендов имеют совершенно другое звучание, чем мы думали. Вы будете поражены такой информацией.

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Audi

Слово "Audi" появилось в 1909 году. Оно происходит из латинского языка, поэтому правильно популярную марку автомобиля называть не "Ауди", а "Оди".

Фото travelask

Nikon

Бренд был создан в Японии в 1917 году. Поэтому произношение названия должно быть особое. Тот, кто знает хоть немного японский язык объяснит, что в слове "Nikon" ударение должно падать на второй слог, а звук "n" произносить вообще не нужно.

Фото wikipedia

Honor

Телефонная марка телефона возникла в Китае в 2013 году. Но название бренда происходит от английского языка, поэтому звук "H" в начале слова употреблять не стоит.

Фото tech.onliner

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Unilever

Компания производит пищевые продукты и химию. Еще с 1929 года название бренда произносят так, как написано. Хотя правильно произносить нужно "Uniliver".

Фото seu-emprego

Guess

Бренд появился в 1981 году. Компания выпускает мужскую и женскую одежду, духи, часы, сумки, а также другие аксессуары. Большинство людей произносят название бренда так же, как читают. Но на самом деле нужно произносить "Ges".

Фото wikipedia

Vera Wong

Известный американский модельер, который проживает в Нью-Йорке. Она представляет миру коллекции свадебных платьев, одежды для фигуристов и часто создает дизайнерские вещи для известных личностей. Когда речь идет о результате работы дизайнера, то часто употребляют измененную форму ее фамилии –Wang.

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