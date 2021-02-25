7 изобретений, которые доказывают, что будущее уже наступило
Несколько лет назад мы даже представить не могли наличие определенных вещей. Да, мы могли меч тать о создании особых роботов, о полете на Марс, о создании особых лекарств. Но мы не верили в изобретении искусственной кожи, изготовление таблеток на 3D-принтере, а также в создание сверхзанимательных бытовых предметов, которые упрощают нашу жизнь.
Источник:Deztop
Некоторые вещи были изобретены совсем недавно, но даже за малый промежуток времени стали чрезвычайно популярными во всем мире.
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Искусственная кожа
В Японии создали искусственную кожу. Она имеет вид тонкой пленки, которая создана из полимеров и микроволокон. Основное назначение такого изобретения – обеспечить защиту лица людей, у которых чувствительная кожа и которые страдают от аллергий. Разработчики называют свое изобретение биометрической вуалью и уверены, что это поможет улучшить жизнь многим людям.
Фото sci-hi
Витамины на 3D-принтере
Британская компания "Nourished" предложила своим клиентам изготовление особых витаминов на 3D-принтере. Заказчик сам может выбирать компоненты, которые следует использовать для создания того или иного продукта. Например, витамины для вегетарианцев имеют за основу фруктовый гель и не содержат в своем составе сахара.
Фото epochtimes
"Умный" чемодан
"Умный" чемодан управляется с помощью браслета, который стоит носить владельцу на руке. Движется чемодан по правую руку от владельца. Важно то, что он может анализировать собственный вес и пригодиться когда разрядился телефон.
Фото volyn
Мусорное ведро для водоемов
Эндрю Тертон и Пит Чеглински создали изобретение для водоемов, который "втягивает" в себя воду с мелким мусором. Устройство тщательно отфильтровывает воду и "возвращает" ее обратно в водоем, а остатки мусора остаются в так называемом "мешке".
Фото aconcagua
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Таблетки от солнца
В Японии создают таблетки, которые защищают людей от солнечного излучения изнутри. Благодаря им кожа менее подвержена загару, а также производит коллаген и вообще меньше подвергается вредному воздействию солнечного излучения.
Фото deztop
Соковыжималка для апельсинов, которая создает стаканчики из цедры
"Feel the Peel" – это изобретение, которое из апельсинов делает сок, а из цедры стаканчики для сока. Аппарат одновременно вмещает ориентировочно 1500 апельсинов и имеет прозрачные стенки. Поэтому любой может наблюдать за процессом создания сока и посуды для него.
Наблюдайте за этим невероятным процессом:
Лодка из полипропилена
Это изобретение называется "MyCanoe". Он собирается всего за 10 минут. Благодаря уникальности материала лодка легкая, но прочная. Общий вес лодки 24 килограмма.
Фото oricanoe
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