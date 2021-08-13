Правда vs миф: диетолог пояснил, какие популярны мысли о молоке ошибочные, а какие – нет

Хотя молоко и считается продуктом первой необходимости, в последнее время стало модно от него отказываться. Сегодня в тренде пить все что угодно, кроме классической его версии – овсяное, банановое, соевое, кокосовое и самое главное – безлактозное. А еще вокруг молочной продукции до сих пор есть немало нелепых мифов, в которые давно стоит перестать верить.

Диетолог Андрей Невский, склонен верить исследованиям и научно доказанным фактам, помог разобраться, какие популярные мысли о молочке правильные, а какие – ошибочны.

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У взрослых не усваиваются молочные продукты

Поверьте, люди с непереносимостью лактозы точно знают, что она у них есть. А если у вас после стакана молока не разрывается живот, нет диареи или тошноты, то все с вами хорошо.

От молочных продуктов развивается целлюлит

Диетологи уверяют, что при соблюдении дефицита калорий можно и не исключать из рациона любимые макароны. Поэтому если худеть, то только вкусно и вместе с "Тая"

Говорят, что у нас нет ферментов, которые расщепляют казеин – молочный белок. И этот неосвоенный элемент вызывает воспаление подкожного жира. Но все гораздо проще. Если бы что-то не усвоилось, то просто бы вышло из организма естественным путем.

Молоко образует слизь

Некоторые педиатры даже советуют убрать молоко из детского рациона при ОРВИ. Но исследования подтвердили, что между молоком и появлением слизи в дыхательных путях нет никакой физиологической связи,

– говорит диетолог.



Сегодня модно пить все версии молока, кроме классической / Фото unsplash

От молочки появляются прыщи

К сожалению, ученые нашли связь между акне и молочной продукцией. The National Center for Biotechnology Information в 2018 году опубликовал исследование, которое выявило "положительную связь между молочными продуктами ... и появлением прыщей". Механизм связи пока не изучен.

Молоко вымывает кальций из костей

Все исследования говорят о том, что наш организм как раз получает кальций из молочных продуктов животного происхождения, а не теряет, употребляя молочку.

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Из-за молочки возникают отеки

В молочных продуктов высокий инсулиновый индекс. Инсулин стимулирует выработку альдостерона в надпочечниках – этот гормон задерживает натрий, а вместе с ним и воду, что может привести к небольшому отеку. Но не стоит этого бояться.

, скажем, что молоко может навредить только тому, у кого есть непереносимость лактозы, аллергия на молочный белок или проблемы с усваиванием инсулина. Для всех остальных – оно полезно, если употреблять в меру.