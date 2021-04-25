Если же вы не можете додуматься до чего-то гениального и простого одновременно – воспользуйтесь нашими советами.
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1. Совок для наполнения ведра
Если нужно наполнить большую емкость, которая не вмещается в раковине водой, можно использовать чистый совок для мусора.
Простой способ наполнить большое ведро водой / Фото Pictolic
2. Быстрое охлаждение напитка
Для того чтобы максимально быстро охладить напиток в бутылке, оберните ее влажным полотенцем и отправьте в морозильную камеру на несколько минут.
Для быстрого охлаждения напитка используйте влажное полотенце / Фото Thesun
3. Распознавание ключей
Различать одинаковые ключи можно после того, как их покрасить лаком для ногтей. Бюджетно, практично, ярко.
Маркировка ключей лаком для ногтей / Фото Kiddyclub
4. Легкий способ надуть шарики
Фото danielswindlehurst
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5. Замораживание мясного фарша
Для того чтобы во время размораживания фарша не пришлось ждать долго, воспользуйтесь крутым лайфхаком. В частности, в прямоугольный пакет отправьте небольшое количество фарша. Равномерно распределите его по всему пакетику, закройте или завяжите и в пакете разделите на небольшие прямоугольники. Перед размораживанием фарш можно будет легко разделить и взять нужное количество.
Идеальное замораживания мясного фарша / Фото Suseky
6. Ароматизатор из обычных вещей
Если у вас нет возможности купить ароматизаторы или саше в шкаф, вы можете использовать пакетики чая. Это бюджетно, практично и совсем не вредно.
Ароматизатор из подручных средств / Фото Animalworld
7. Быстрая сушка обуви
Для того чтобы высушить обувь, можно использовать наполнитель для кошачьего лотка. Для этого следует насыпать в капроновые колготы или носки наполнитель и отправить во влажную обувь. За ночь ваши кроссовки или ботинки будут сухими.
Сухая обувь благодаря наполнителю для кошачьего лотка / Фото Kapuciner
8. Отсутствие шерсти животных на домашних вещах
Если вы имеете домашних любимцев, то сталкивались, вероятно, с тем, что от них на всех вещах остается много шерсти. Для того чтобы быстро почистить ковер или одежду от шерсти, наденьте резиновые перчатки, спрысните их лаком для волос, а затем проведите по ткани с шерстью. Результат вас удивит.
Для того чтобы почистить вещи от шерсти, используйте лак для волос / Фото Brilliantgroup