Если же вы не можете додуматься до чего-то гениального и простого одновременно – воспользуйтесь нашими советами.

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1. Совок для наполнения ведра

Если нужно наполнить большую емкость, которая не вмещается в раковине водой, можно использовать чистый совок для мусора.

Простой способ наполнить большое ведро водой / Фото Pictolic

2. Быстрое охлаждение напитка

Для того чтобы максимально быстро охладить напиток в бутылке, оберните ее влажным полотенцем и отправьте в морозильную камеру на несколько минут.

Для быстрого охлаждения напитка используйте влажное полотенце / Фото Thesun

3. Распознавание ключей

Различать одинаковые ключи можно после того, как их покрасить лаком для ногтей. Бюджетно, практично, ярко.

Маркировка ключей лаком для ногтей / Фото Kiddyclub

4. Легкий способ надуть шарики

Фото danielswindlehurst

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5. Замораживание мясного фарша

Для того чтобы во время размораживания фарша не пришлось ждать долго, воспользуйтесь крутым лайфхаком. В частности, в прямоугольный пакет отправьте небольшое количество фарша. Равномерно распределите его по всему пакетику, закройте или завяжите и в пакете разделите на небольшие прямоугольники. Перед размораживанием фарш можно будет легко разделить и взять нужное количество.

Идеальное замораживания мясного фарша / Фото Suseky

6. Ароматизатор из обычных вещей

Если у вас нет возможности купить ароматизаторы или саше в шкаф, вы можете использовать пакетики чая. Это бюджетно, практично и совсем не вредно.

Ароматизатор из подручных средств / Фото Animalworld

7. Быстрая сушка обуви

Для того чтобы высушить обувь, можно использовать наполнитель для кошачьего лотка. Для этого следует насыпать в капроновые колготы или носки наполнитель и отправить во влажную обувь. За ночь ваши кроссовки или ботинки будут сухими.

Сухая обувь благодаря наполнителю для кошачьего лотка / Фото Kapuciner

8. Отсутствие шерсти животных на домашних вещах

Если вы имеете домашних любимцев, то сталкивались, вероятно, с тем, что от них на всех вещах остается много шерсти. Для того чтобы быстро почистить ковер или одежду от шерсти, наденьте резиновые перчатки, спрысните их лаком для волос, а затем проведите по ткани с шерстью. Результат вас удивит.

Для того чтобы почистить вещи от шерсти, используйте лак для волос / Фото Brilliantgroup