Ремонт очков или авто: 9 необычных способов использовать обычный лак для ногтей
Источник:24 канал
Этот продукт несправделиво назвали лаком для ногтей. Ведь он способен на гораздо большее, нежели просто покрывать ногти модниц и модников.
С помощью лака для ногтей можно отремонтировать очки, обновить цветочный горшок, расписать чехол для смартфона... Мы собрали самые интересные идеи!
Рекомендуем Некислое лето с Soplica: рецепты освежающих коктейлей и розыгрыш призов от украинских блогеров
Как использовать лак для ногтей не по назначению
Чехол на телефон
Новый аксессуар для телефона / Фото Diysemuitomais
Если вы хотите добавить ярких цветов и разрисовать чехол на телефон – воспользуйтесь лаком для ногтей. Приобретите однотонный чехол, добавьте немного воображения и ваш новый аксессуар готов.
Новый горшок для цветов
Яркие вазоны, раскрашенные лаком / Фото Pinterest
Подарите новую жизнь старому горшку. Наберите в емкость воды, добавьте несколько капель лака разных оттенков, перемешайте все деревянной палочкой и погрузите горшок. Дайте ему высохнуть и закрепите все сверху прозрачным лаком.
Отметьте ключ
Такие яркие ключики трудно перепутать / Фото Pinterest
Если в вашей связке много ключей, и вы всегда долго ищете нужный – обозначьте каждый разными цветами лака и сэкономьте свое время.Хотите приятно удивить близких? Тогда прихватите с собой любимую Soplica и удивите оригинальным коктейлем, что сделает ваш вечер по-настоящему теплым.
Укрепите нити
Пуговицы будут держаться очень крепко / Фото Pinterest
Чтобы ваши пуговицы служили вам дольше, а нитки не так быстро изнашивались, покройте их прозрачным лаком.
Скройте царапины
Лак поможет скрыть царапины / Фото YouTube
Небольшие царапины на машине можно скрыть с помощью лака для ногтей. Подберите нужный цвет и никто не заметит повреждений.
Новая жизнь для шнурков
Обновите шнуровки / Фото Fineshoes
Если в шнурков оторвался металлический наконечник и одевать их теперь куда сложнее, используйте лак для того, чтобы сделать концовку прочной.
Запихнуть нить в иглу
Как легко попасть в ушко иглы / Фото Pinterest
Попасть ниткой в ушко иглы будет куда легче, если погрузить кончик в лак для ногтей.
К теме 9 невероятных возможностей лака для волос, о которых не знала ни одна красавица
Украшения на елку
Новые яркие украшения на елку / Фото Pinterest
Создайте яркие новогодние игрушки. Наберите воды в емкость, добавьте лака разных цветов, распределите его по всей поверхности и окуните прозрачный шарик.
Отремонтируйте очки
Ваши очки будут как новые / Фото Alibaba
Если ваши очки расшатались, исправить это вам поможет лак для ногтей. Смажьте шаткие места и винтики, и готово.