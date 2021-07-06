А каких именно, мы с вами поделимся. Итак, поехали применять ...
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В защиту
Не всегда перечный баллончик есть под рукой. Защититься от нападающего можно лаком для волос, направив едкую струю прямо в глаза злоумышленнику. На некоторое время наглец будет выведен из строя.
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Ретро-упаковка
Не купили подарочный пакет, воспользуйтесь обычной газетой и лаком для волос. Оберните подарок газетой, распылите на нее лак. Ретро-коробочка готова, а друзья будут долго ломать голову, где вы ее нашли.
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Густые брови
Густые брови – в тренде. Но уход за ними нужен особый. Сбрызнув щетку для бровей (или зубную щетку) лаком, зафиксируйте правильный и красивый изгиб.
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Блестящая обувь
Равномерно распылив лак для волос на обувь, вы мгновенно обновите ее внешний вид. Обувь станет блестящей, а защитные свойства такого покрытия значительно продлят ее срок службы.
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Непослушная нить
В маленькое ушко растрепанную нить всунуть трудно. Сбрызнув ее лаком для волос, вы укротите строптивую! Нить станет жестче, плотнее и без проблем войдет в игольное ушко.
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Шерсть на одежде
Удалить пух и шерсть без липкого ролика можно с помощью лака и полотенца. Хорошенько сбрызните полотенце лаком и проведите им по одежде, которая сразу станет чистой и без шерсти.
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Чернильные пятна
Удаление чернильного пятна – задача непростая, но по силе каждому. Положите участок одежды с пятном на полотенце, нанесите на него лак. Как только пятно растворится, промокните его влажной тряпкой. Брызгайте и промокайте до тех пор, пока пятно не сойдет, после чего постирайте вещь.
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Пятна от губной помады
След от губной помады любит оставаться в неправильном месте. Например, на одежде. Как же удалить? Распылите на пятно лак для волос, дайте подействовать и протрите тряпкой или щеткой.
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Слабая молния
Плохая молния в брюках может нанести серьезный удар по репутации. Поэтому займитесь профилактикой. Сбрызнув обильно молнию лаком, вы заставите ее держать в тайне то, что не принято выставлять напоказ.
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