10 классных лайфхаков, от людей, которые умеют экономить и делают это талантливо

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Экономия – это не только о деньгах, это еще и о разумном потреблении определенных товаров, о рациональном использовании природных ресурсов и грамотном преобразовании старых вещей в нечто новое и неординарное. Если вы уже не раз читали об экономии в быту, рекомендуем не торопиться обходить наши лайфхаки.