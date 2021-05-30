Культовые вещи из 90-х, которые хотели иметь все: ностальгические фото

14:59

За последние 20 лет наша жизнь кардинально изменилось. Появилась новая совершенная техника и бытовые приборы, которые значительно облегчают нашу жизнь. Но, оглянувшись немного назад, мы можем вспомнить те вещи, которые были в каждой семье.