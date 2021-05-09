Возможно, именно поэтому в киноиндустрии существует много сериалов на эту тематику, трогательную и смешную, иногда такую, что заставляет задуматься и проанализировать свои слова и поступки.
Ко Дню матери мы собрали 5 лучших сериалов, которые смогут в вас вызвать искренние эмоции.
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1. "Джинни и Джорджия" / "Ginny & Georgia"
В сериале рассказывается история пятнадцатилетней Джинни и ее тридцатилетней мамы, которую зовут Джорджия. Несмотря на свой возраст Джинни ведет себя благоразумно и мудро, в отличие от своей мамы, которая постоянно делает неожиданные "виходки". Девушки переезжают в новый город, где их будет ждать новая жизнь. И все было бы хорошо, если бы прошлое не так настойчиво о себе напоминало бы. Что ждет Джинни и Джорджию – смотрите в свеженьком сериале от Netflix.
"Джинни и Джорджия" смотрите трейлер:
2. "Большая маленькая ложь" / "Big Little Lies"
Детективный сериал производства HBO снят на основе мирового бестселлера Лианы Мориарти. В центре сюжета пять семей, живущих в калифорнийском городке Монтерей. Каждая семья живет практически идеальной жизнью: воспитывает детей, зарабатывает средства, имеет время на хобби. Но со временем выясняется, что у всех есть свои проблемы и скелеты в шкафу. С началом учебного года не только на детей ждали новые эмоции и впечатления. На всех пяти мам ждал особый "сюрприз", который привел к неожиданным последствиям...и к съемкам второго сезона сериала.
"Большая маленькая ложь" смотрите трейлер:
3. "И повсюду тлеют пожары" / "Little Fires Everywhere"
Минисериал создан на основе одноименного романа Селесты Инг. В центре сюжета Элена Ричардсон – богатая и влиятельная женщина, любящая мать и жена, у которой внезапно все пойдет не по плану. Сначала жизнь Элены кажется идеальной и счастливой, но когда в город приезжает художница Мия Уоррен, в жизни семьи Ричардсон начинается новый этап, который наполнен ужасными событиями.
"И повсюду тлеют пожары" смотрите трейлер:
4. "Работающие мамы" / "Workin' Moms"
В сериале в лайтовом формате рассказываются истории четырех женщин: Кейт, Энн, Фрэнки и Дженни. Все они регулярно пытаются сочетать жизни матери и женщины, но это не всегда им удается. Собираясь в группу поддержки, женщины обсуждают совместный опыт, проблемы, разочарования и ожидания. Периодически каждая из них наталкивается на трудности, возникающие у мам, которые пытаются совместить воспитание ребенка с работой.
"Работающие мамы" смотрите трейлер:
5. "Притворство" / "The Act"
Американский криминальный минисериал основан на реальных событиях. В центре сюжета Джипси Бланчард, которую специфически опекает ее мама Ди-Ди. Эта опека выходит из-под контроля и со временем приводит к тому, что Джипси узнает страшные секреты. Один из них становится причиной для убийства.
"Притворство" смотреть трейлер: