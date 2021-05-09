Возможно, именно поэтому в киноиндустрии существует много сериалов на эту тематику, трогательную и смешную, иногда такую, что заставляет задуматься и проанализировать свои слова и поступки.

Ко Дню матери мы собрали 5 лучших сериалов, которые смогут в вас вызвать искренние эмоции.

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1. "Джинни и Джорджия" / "Ginny & Georgia"

Год выхода: 2021

Жанр: драмедия

Количество сезонов: 1

Количество серий: 10

Продолжительность серии: 50-58 мин.

Главные роли: Брианна Хоуи, Антония Джентри, Дизель Ла Торрака, Дженнифер Робертсон, Феликс Майяр, Сара Вайсгласс, Скотт Портер, Реймонд Эблэк

В сериале рассказывается история пятнадцатилетней Джинни и ее тридцатилетней мамы, которую зовут Джорджия. Несмотря на свой возраст Джинни ведет себя благоразумно и мудро, в отличие от своей мамы, которая постоянно делает неожиданные "виходки". Девушки переезжают в новый город, где их будет ждать новая жизнь. И все было бы хорошо, если бы прошлое не так настойчиво о себе напоминало бы. Что ждет Джинни и Джорджию – смотрите в свеженьком сериале от Netflix.

"Джинни и Джорджия" смотрите трейлер:

2. "Большая маленькая ложь" / "Big Little Lies"

Год выхода: 2017

Жанр: драмедия, классический детектив

Количество сезонов: 2

Количество серий: 14

Продолжительность серии: 52-58 мин.

Главные роли: Риз Уизерспун, Николь Кидман, Шейлин Вудли, Александр Скарсгард, Адам Скотт, Зои Кравиц, Джеймс Таппер, Джеффри Нордлинг, Лора Дерн

Детективный сериал производства HBO снят на основе мирового бестселлера Лианы Мориарти. В центре сюжета пять семей, живущих в калифорнийском городке Монтерей. Каждая семья живет практически идеальной жизнью: воспитывает детей, зарабатывает средства, имеет время на хобби. Но со временем выясняется, что у всех есть свои проблемы и скелеты в шкафу. С началом учебного года не только на детей ждали новые эмоции и впечатления. На всех пяти мам ждал особый "сюрприз", который привел к неожиданным последствиям...и к съемкам второго сезона сериала.

"Большая маленькая ложь" смотрите трейлер:

3. "И повсюду тлеют пожары" / "Little Fires Everywhere"

Год выхода: 2020

Жанр: драма

Количество сезонов: 1

Количество серий: 8

Продолжительность серии: 53-66 мин.

Главные роли: Риз Уизерспун, Керри Вашингтон, Розмари Деуитт, Джошуа Джексон, Джейд Петтиджон, Джордан Эльзасс

Минисериал создан на основе одноименного романа Селесты Инг. В центре сюжета Элена Ричардсон – богатая и влиятельная женщина, любящая мать и жена, у которой внезапно все пойдет не по плану. Сначала жизнь Элены кажется идеальной и счастливой, но когда в город приезжает художница Мия Уоррен, в жизни семьи Ричардсон начинается новый этап, который наполнен ужасными событиями.

"И повсюду тлеют пожары" смотрите трейлер:

4. "Работающие мамы" / "Workin' Moms"

Год выхода: 2017

Жанр: драмедия

Количество сезонов: 4

Количество серий в сезоне: 47

Продолжительность серии: 22 мин.

Главные роли: Катрин Рейтман, Джессалин Ванлим, Дани Кинд, Джуно Ринальди

В сериале в лайтовом формате рассказываются истории четырех женщин: Кейт, Энн, Фрэнки и Дженни. Все они регулярно пытаются сочетать жизни матери и женщины, но это не всегда им удается. Собираясь в группу поддержки, женщины обсуждают совместный опыт, проблемы, разочарования и ожидания. Периодически каждая из них наталкивается на трудности, возникающие у мам, которые пытаются совместить воспитание ребенка с работой.

"Работающие мамы" смотрите трейлер:

5. "Притворство" / "The Act"

Год выхода: 2019

Жанр: драма

Количество сезонов: 1

Количество серий: 8

Продолжительность серии: 48-60 мин.

Главные роли: Патрисия Аркетт, Джоуи Кинг, Анна-София Робб, Хлоя Севиньи, Келам Уорти, Марго Мартиндейл

Американский криминальный минисериал основан на реальных событиях. В центре сюжета Джипси Бланчард, которую специфически опекает ее мама Ди-Ди. Эта опека выходит из-под контроля и со временем приводит к тому, что Джипси узнает страшные секреты. Один из них становится причиной для убийства.

"Притворство" смотреть трейлер: