Круговая тренировка на все тело: какие упражнения помогут быть в тонусе
Источник:инстаграм Евгении Самойловой
Если вы хотите быть в форме, но нет времени ходить в тренажерный зал, этот вариант идеально вам подойдет. Круговая тренировка на все тело позволит сжечь максимум калорий за короткий отрезок времени.
Выполнять упражнения можно в любом месте. Видео с техникой показала спортсмен, вице-чемпион мира по бодибилдингу (2018), чемпион Украины (2017), тренер Евгения Самойлова.
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Круговая тренировка: что это такое
Выполняя упражнения по кругу, вы даете последовательную нагрузку разным группам мышц. В это время работает все тело. Одно упражнение переходит в другое, выполняются они без отдыха и с высокой интенсивностью,
– отметила Самойлова.
Тренировка – это 4 – 5 кругов. Паузу можно сделать в конце каждого круга (в него входит 5 упражнений).Диетологи уверяют, что при соблюдении дефицита калорий можно и не исключать из рациона любимые макароны. Поэтому если худеть, то только вкусно и вместе с "Тая"!
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Какие упражнения входят в один круг:
- Присед с подъемом колена и поворотом корпуса – 20 раз.
- Выпад назад с подъемом колена – 15 раз на каждую ногу.
- Отжимания с разведением ног в прыжке – 10 – 12 раз.
- Боковая планка и касание рукой пола – 15 раз на каждую сторону.
- Попеременное быстрое опускание ног на пол – 40 раз.
По словам фитнес-тренера, эта тренировка позволит сжечь больше калорий за короткое время. Особенность является то, что для выполнения упражнений не требуется специальное оборудование, поэтому заниматься можно в любом месте.
Как выполнять упражнения: смотрите видео