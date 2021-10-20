Круговая тренировка с медбол: комплекс упражнений для похудения

20 октября 2021 , 14:10
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Источник:

инстаграм Екатерины Кононовой

Тренировочный мяч является хорошей альтернативой привычным утяжелителям. Он может заменить нам бодибар или даже гантели. Рассказываем, как заниматься дома с медболом, который поможет сделать комплекс упражнений на любую группу мышц эффективнее.

Медбол все чаще покупают любители фитнеса не только для занятий в залах, но и в домашних условиях. Тренировки с его помощью помогут вам развить ловкость и физическую силу, улучшить координацию движений, сделать суставы более подвижными и усилить гибкость тела. Кроме этого, можно выбрать спортивный инвентарь с удобным для вас весом: 4, 6, 8 или 12 килограммов.

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А тем временем тренер Екатерина Кононова подготовила комплекс круговой домашней тренировки с медболом. Сохраняйте видео и айда работать над телом мечты вместе с Идеи 24!

5 упражнений с тренировочным мячом

  • Приседания с бросками мяча: 20 повторений;
  • Планка с 4 касаниями мяча: 10 повторений;
  • Прыжки через мяч: 20 повторений;
  • Жим мяча вверх: 20 повторений;
  • Скручивания с мячом: 20 повторений.

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Текст публикации Екатерины Кононовой:

Тренировочный мяч (медбол)  удобный и простой в использовании, предназначен для тренировки всех мышечных групп. Доступен в нескольких весах  4, 6, 8 или 12 кг.

Автор: Назарій Сорока