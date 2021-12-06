Диетические котлеты по-французски: идеальное дополнение к любому гарниру

Котлеты по-французски – еще один пункт, который следует добавить в свое ежедневное меню. Сохраняйте рецепт, чтобы он всегда был у вас под рукой.

Если вы снова не знаете, что приготовить сегодня на обед или ужин, предлагаем порадовать себя нежными котлетами по-французски. Они получаются сочными и очень вкусными. Такое мясное блюдо хорошо сочетается с любым гарниром или овощами. Более того, его смело можно подавать к праздничному столу.

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Здоровым рецептом поделился диетолог Андрей Невский. Он показал на видео, как приготовить котлеты, которые не навредят вашей фигуре.

Котлеты по-французски из индюшиного фарша

Ингредиенты

фарш индейки – 450 граммов;

лук – 180 граммов;

сыр – 100 граммов;

майонез – 45 граммов;

подсолнечное масло – 10 граммов;

соль, перец и другие приправы – по вашему вкусу.

Как приготовить котлеты по-французски

В блендере смешайте половину луковицы из 20 – 30 миллилитров воды, превратив все в кашевидную массу. Добавьте лук в фарш вместе с водой, посолите и поперчите. Все тщательно перемешайте. Оставшийся лук нарежьте полукольцами и обжарьте, пока он не смягчится. Фарш разделите на 4 одинаковые части и выложите их на смазанную маслом форму для запекания. Сверху на мясо выложите лук, полейте немного майонезом и посыпьте сыром. Запекайте в духовке при 180°C примерно 25 – 35 минут.

Приятного аппетита!

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Текст публикации Андрея Невского:

Мы так полюбили фарш из индейки, что теперь делаем все только из него. В оригинале в этом рецепте был свиной фарш, но мы его заменили – получилось очень вкусно! И сытно можно легко наесться одной такой котлетой + гарнир. Присоединяйтесь к приготовлению идеального обеденного блюда.

CBV на 100 г: 373 / 15,2 / 33,2 / 3,5

Ингредиенты:

фарш индейки, 450 г;

лук, 180 г;

творог, 100 г;

майонез, 45 г;

подсолнечное масло, 10 г;

соль, перец по вкусу.

Приготовление:

В чашу блендера положите половину луковицы, налейте 20-30 мл воды и измельчите до состояния кашицы.

Добавьте лук в фарш вместе с водой, солью и перцем. Хорошо перемешайте и разделите на 3-4 примерно одинаковых частей.

Оставшийся лук нарежьте на половинки колец и слегка обжарьте в масле до мягкости.

Противень или форму смажьте маслом. Из фарша сделайте плоские котлеты и выложите на него.

Сверху на мясо выложите лук, добавьте немного майонеза и посыпьте сыром.

Запекайте в духовке при 180°C примерно 25-35 минут.