Вскоре нас ждут солнечные дни, наполненные долгожданными теплыми встречами с друзьями. Создать незабываемые впечатления вам помогут оригинальные вкусные коктейли на основе Zubrowka Rose.
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Коктейль "Rose Tonic"
С первым теплом природа оживает и наполняется энергией, и так хочется наконец позвать друзей на пикник. Чтобы сделать отдых действительно впечатляющим, дополните его коктейлями с Zubrowka Rose на основе натуральных свежих лесных ягод.
Ингредиенты:
- Zubrowka Rose – 50 мл
- Тоник – 120 мл
Приготовление:
- Наполните олдфешн льдом.
- Добавьте Zubrowka Rose и тоник.
- Перемешайте ингредиенты и украсьте коктейль свежими ягодами и мятой.
- Подавайте.
Коктейль "Rose Tonic" / Фото facebook.com/ZubrowkaUA
Коктейль "Brut Rose"
Когда на улице весна, нет времени скучать! Зовите друзей и удивите их вкусными и оригинальными коктейлями на основе Zubrowka Rose, которые зажгут ваш вечер взрывным миксом шампанского и спелых сочных плодов смородины.
Ингредиенты:
- Zubrowka Rose – 60 мл
- смородиновый ликер – 20 мл
- шампанское брют – 100 мл
Приготовление:
- Наполните олдфешн или винный бокал льдом.
- Добавьте Zubrowka Rose, ликер и брют и перемешайте.
- Украсьте свежими фруктами.
- Подавайте.
Коктейль "Brut Rose" / Фото facebook.com/ZubrowkaUA
Коктейль "Rose Cider"
Холодные серые дни уже позади, поэтому не засиживайтесь дома. Устройте барбекю на природе и раскрасьте реальность невероятным сочетанием Zubrowka Rose с сидром и мятой, которое наполнит настоящим драйвом и прохладной свежестью.
Ингредиенты:
- Zubrowka Rose – 50 мл
- яблочный сидр –120 мл
Приготовление:
- Наполните олдфешн льдом.
- Добавьте Zubrowka Rose и охлажденный яблочный сидр и хорошо перемешайте.
- Украсьте свежей мятой и ягодами.
- Подавайте.
Коктейль "Rose Cider" / Фото facebook.com/ZubrowkaUA