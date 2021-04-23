Вскоре нас ждут солнечные дни, наполненные долгожданными теплыми встречами с друзьями. Создать незабываемые впечатления вам помогут оригинальные вкусные коктейли на основе Zubrowka Rose.

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Коктейль "Rose Tonic"

С первым теплом природа оживает и наполняется энергией, и так хочется наконец позвать друзей на пикник. Чтобы сделать отдых действительно впечатляющим, дополните его коктейлями с Zubrowka Rose на основе натуральных свежих лесных ягод.

Ингредиенты:

Приготовление:

  1. Наполните олдфешн льдом.
  2. Добавьте Zubrowka Rose и тоник.
  3. Перемешайте ингредиенты и украсьте коктейль свежими ягодами и мятой.
  4. Подавайте.

Коктейль "Rose Tonic" / Фото facebook.com/ZubrowkaUA

Коктейль "Brut Rose"

Когда на улице весна, нет времени скучать! Зовите друзей и удивите их вкусными и оригинальными коктейлями на основе Zubrowka Rose, которые зажгут ваш вечер взрывным миксом шампанского и спелых сочных плодов смородины.

Ингредиенты:

  • Zubrowka Rose – 60 мл
  • смородиновый ликер – 20 мл
  • шампанское брют – 100 мл

Приготовление:

  1. Наполните олдфешн или винный бокал льдом.
  2. Добавьте Zubrowka Rose, ликер и брют и перемешайте.
  3. Украсьте свежими фруктами.
  4. Подавайте.

Коктейль "Brut Rose" / Фото facebook.com/ZubrowkaUA

Коктейль "Rose Cider"

Холодные серые дни уже позади, поэтому не засиживайтесь дома. Устройте барбекю на природе и раскрасьте реальность невероятным сочетанием Zubrowka Rose с сидром и мятой, которое наполнит настоящим драйвом и прохладной свежестью.

Ингредиенты:

  • Zubrowka Rose – 50 мл
  • яблочный сидр –120 мл

Приготовление:

  1. Наполните олдфешн льдом.
  2. Добавьте Zubrowka Rose и охлажденный яблочный сидр и хорошо перемешайте.
  3. Украсьте свежей мятой и ягодами.
  4. Подавайте.

Коктейль "Rose Cider" / Фото facebook.com/ZubrowkaUA

 