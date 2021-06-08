Когда реальность не оправдала ожиданий: фото блюд от расстроенных клиентов

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Для вечно занятых карьеристов и трудоголиков заказ еды с доставкой – просто-таки спасение от голодной смерти. Однако, заказывая еду онлайн, мы надеемся получить точно такое блюдо, как на фото. В действительности же часто выходит иначе...