Картофельное пюре по-богатому: секрет гарнира, от которого все будут в восторге

Картофельное пюре – настоящий суперфуд по-домашнему. Это блюдо отлично подходит как для ежедневного меню, так и к праздничному столу. И чтобы удивить гостей, предлагаем для второго случая приготовить изысканную версию гарнира.

Если нужно быстро организовать ужин после рабочего дня, пюре из картофеля на молоке или сливочном масле (как мы все привыкли) – идеальный вариант. Такой гарнир сочетается с любым мясом или овощами. Однако американская шеф-повар Джада Де Лаурентис рассказала, как приготовить по-настоящему необычное и вкусное картофельное пюре. Спойлер: весь секрет не только в ингредиентах.

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Набор ингредиентов для изысканного картофельного пюре.

Как обычно бывает, мы не обращаем на сорт картофеля, из которого готовить пюре, однако это тоже имеет значение. Лучше выбирать красновато-коричневый картофель. Кроме этого, у вас должен быть под рукой чеснок, растительное масло, сливочный сыр маскарпоне, пармезан и куриный бульон.

Как готовить пюре из картофеля?

Джада Де Лаурентис советует варить картофель вместе с небольшим количеством растительного масла и чесноком. Когда картофель будет готов, его нужно смешать со сливочным сыром маскарпоне (важно, чтобы маскарпоне был комнатной температуры). Далее кулинар рекомендует усилить вкус картофеля сыром пармезан, куриным бульоном и большим количеством растительного масла. Все вместе нужно хорошо перемешать и превратить в пюре.

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Ключ к успеху – аккуратно добавлять ингредиенты в картофель. Если все бросить сразу, картофель станет липким. А если все сделать правильно, то картофельное пюре получится просто удивительным, – подытожила шеф-повар.



Готовьте пюре с большим количеством масла и различных сыров / Фото epicurious