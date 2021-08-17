Кардиотренировка без прыжков и бега: энергичные упражнения для похудения, которые не изнуряют

Не секрет, что энергичные тренировки – номер один в борьбе с лишними килограммами. Но что делать тем, кому противопоказан бег и другие подобные активности? Выход есть! Ловите вариант готового кардио, которое подойдет всем.

Тренер Катя Качан показала в своей тренировке, как можно в домашних условиях выполнить энергичные упражнения без бега и прыжков. Поэтому если вы мечтаете похудеть, но не собираетесь изнурять себя резкими движениями, это кардио вам точно понравится. Айда заниматься вместе с Идеи 24!

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Кардиотренировка без прыжков

Шаги в сторону: 45 секунд;

45 секунд; "Франкенштейн": 45 секунд;

45 секунд; Высокий подъем колен: 45 секунд;

45 секунд; "Пол – потолок": 45 секунд;

45 секунд; Марш на месте + махи руками: 45 секунд;

45 секунд; Шаг назад – колено вверх: по 45 секунд на каждую ногу;

по 45 секунд на каждую ногу; Шаг назад – диагональ: по 45 секунд на каждую ногу.

Эта тренировка подходит как для здоровых людей, так и для людей, у которых есть проблемы с коленями или чрезмерный лишний вес.

Все упражнения нужно выполнять по 45 секунд, с отдыхом между ними 15 секунд. Делайте 3 круга с 1 минутой перерыва между подходами.

Для того, чтобы иметь заряд энергии на весь день, нужен сытный и вкусный завтрак. Идеально подойдут макаронные изделия "Тая", которые придутся вам по душе.

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