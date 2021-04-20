Прежде чем отправиться в путешествие, современный турист сто раз пересмотрит на смартфоне или ПК все достопримечательности, которые хочет увидеть вживую. Однако из семи знаменитых чудес света до наших дней сохранилось лишь одно – пирамида Хеопса в Гизе. Впрочем, искусные визуализаторы сотворили свое маленькое чудо, позволив нам полюбоваться произведениями античной древности.

Изображения спроектированы Budget Direct путем 3D-моделирования.

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1. Колосс Родосский

Огромную 30-метровую статую строили из оружия в течение 12 лет. Ее разместили так, чтобы между ног могли проплывать корабли. Памятник просуществовал всего 56 лет, ведь он был поврежден в результате землетрясения, а затем его полностью уничтожили арабы.

Фото figyelj

2. Пирамида Хеопса

В течение 4000 лет это было самое высокое сооружение, созданное человечеством. Для его возведения было привлечено примерно 100 тысяч египетских рабочих. Это единственный памятник, который остался до наших дней, хотя и имеет незначительные изменения.

Фото figyelj

3. Висячие сады Семирамиды

О существовании этого памятника до сих пор спорят все ученые. Но по легенде, царь Вавилона Навуходоносора II построил этот висячий сад для своей жены Семирамиды, которая скучала за горами и лесами своей родины.

Фото figyelj

4. Александрийский маяк

Принято считать, что это первый маяк в мире, который помогал людям ориентироваться во время плавания. Это третье самое высокое сооружение в мире, которое было уничтожено в результате землетрясения примерно в 1303-1323 годах.

Фото figyelj

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5. Мавзолей в Галикарнасе

Храм гробница и надгробный памятник царя Мавсола построен примерно в 350 году до нашей эры по приказу жены Артемисии III. Отличался красивыми египетскими, ливийскими и греческими скульптурами и картинами. Все было разрушено землетрясениями в XIII веке.

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6. Статуя Зевса в Олимпии

По рассказам статуя была построена примерно в 430 году до нашей эры. Ее высота достигала 13 метров, отделка была создана из слоновой кости, черного дерева, золота и других драгоценных камней. Статуя была уничтожена в 462 году в результате пожара.

Фото figyelj

7. Храм Артемиды Эфесской

Мраморный древнегреческий храм, посвященный богине лесов и гор. За свое существование храм дважды был перестроен. В 401 году он был уничтожен константинопольским архиепископом Иоанном Златоустом. Место расположения храма было найденное в 1869 году экспедицией, организованной Британским музеем.

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