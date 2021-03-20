Плохое настроение – явление совсем не редкое. Но далеко не из приятных. Ведь жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на негатив. По неволе приходишь к мысли, что необходимо отдохнуть и расслабиться.

Существует несколько простых приемов, позволяющих восстановить утраченные силы и преодолеть плохое настроение. Стоит только не игнорировать их.

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Расслабьтесь

Оторвитесь от работы, включите любимую песню и релаксируйте. Уже через несколько секунд вы начнете подпевать и пританцовывать под трек. Плохое настроение исчезнет прежде чем вы дослушаете песню. Для закрепления эффекта прослушайте ее еще раз.



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Прокрутите хорошие воспоминания

Посмотрите старые фотографии, послушайте музыку, с которой у вас связано много приятных моментов.



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Перекусите

Съешьте свои любимые лакомства, побалуйте себя немного сладким. Но не злоупотребляйте вкусностями, не стоит "заедать" свой стресс. Лучше полакомствовать фруктами, шоколадом или йогуртом.



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То, что вам неприятно делать, отложите

Оставьте работу, домашние дела и включите любимый фильм или возьмите любимую книгу. Таким образом, вы оторветесь от текущих проблем, вызывающих плохое настроение.



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Выругайтесь

Хороший способ, даже если не очень этический. Люди, которые употребляют ненормативную лексику легче переносят боль и разочарование. Они выплескивают все негативные эмоции, не прячут их глубоко в себе. Поэтому, если у вас на душе "скребут" коты, найдите подходящее место и расскажите обо всем, что накипело.



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Выспитесь

Иногда причина плохого настроения заключается в хроническом недосыпании, которое, как известно, не позволяет организму эффективно восстанавливаться и выводить шлаки.



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Нормально питайтесь

Не стоит слишком злоупотреблять сладким. Вместо сладостей ешьте пищу, содержащую много витаминов, полезных жиров, белков и клетчатки. Это, в первую очередь, фрукты, овощи и орехи, во вторую – мясо, рыба и разнообразные каши.



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Ведите активный образ жизни

Физическая активность приводит в порядок ваш гормональный фон, укрепляет иммунитет, улучшает метаболизм, а также способствует доставлению ко всем органам и тканям нужного количества кислорода.



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Общайтесь

Встречайтесь с друзьями и подругами, ходите в гости, сами приглашайте гостей, в общем, старайтесь не оставаться в одиночестве. В крайнем случае просто позвоните им.



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