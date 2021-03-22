Жизнь – странная и прекрасная во всех своих проявлениях, со взлетами и падениями, печалями и радостями, плюсами и минусами... Просто потому, что она есть. Но если на пути все больше спусков и падений, депрессия и апатия мешают быть счастливыми, значит, пора изменить свою жизнь в лучшую сторону. И нужно сделать это, даже когда совсем не хочется изменений.

Любой человек стремится изменить свою жизнь к лучшему. Однако одни делают это, другие только планируют. Хватит ждать! Начните прямо сей час, пользуясь нашими советами.

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Правильно питайтесь

Здоровые продукты – это все то, что выросло на земле или бегало по земле. Мясо, яйца, молочные продукты, фрукты, овощи, орехи, ягоды, каши, натуральные соки – все это источники полезных веществ, которые нашему организму нужны не меньше, чем воздух.



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Ведите активный образ жизни

Делайте зарядку, бегайте, ходите в тренажерный зал, занимайтесь каким-нибудь видом спорта, чаще бывайте на свежем воздухе, закаляйте организм.



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Развивайтесь духовно

Духовное развитие дает человеку возможность более глубоко понять устройство и законы мира, в котором мы существуем, и учит жить в гармонии с окружающими и с самим собой. Человек может быть здоровым, сильным и богатым, но одновременно – несчастным, потому что не смог найти свое место в этом мире.



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Не тратьте средства на ненужные вещи

Никогда не покупайте вещи, только для того, чтобы казаться красивее и богаче. Также перестаньте покупать ненужные или "статусные" вещи и начните вести контроль своих финансов.



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Занимайтесь тем, что вам нравится

Тратить четверть дня на сон и еще половину – на нелюбимую работу – это крайне неразумная трата времени. Если же у вас такой режим жизни в течение нескольких лет, то это чревато тем, что большая часть жизни пройдет мимо вас зря и вы просто ничего не достигнете.



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Стройте планы на будущее

Жизнь – не корабль, это более сложная штука, и ее "бесценность" обычно протекает незаметно, но при этом сопровождается рядом симптомов. Проблемы со здоровьем, с деньгами, с работой, в отношениях с другими людьми – это все последствия того, что мы плывем по течению и не строим никаких планов на жизнь. Зато мы очень любим мечтать о лучшей жизни.



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Учитесь чему-то новому

Получение новых знаний и изучение чужого опыта – ключ, который откроет перед вами множество дверей и покажет путь к решению самых разнообразных проблем.



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