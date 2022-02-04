Этот неожиданный ингредиент сделает домашнюю картошку фри еще вкуснее

Надумали порадовать себя и родных хрустящим картофелем фри? Тогда берите на вооружение эту полезную кулинарную хитрость. Она точно вам пригодится.

Ни для кого не секрет, что на своей кухне можно приготовить не менее вкусный картофель фри, чем в любимых фастфудах. Однако не всегда блюдо получается идеальным (иногда может и развалиться в процессе жарки, и подгореть). Чтобы вас не разочаровывали подобные ситуации, пользуйтесь лайфхаком, о котором рассказала фуд-блогер Кристина.

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Как приготовить идеальный картофель фри дома

Ингредиенты:

Картофель – 5 – 6 штук;

Сухой чеснок – на ваш вкус;

Красный перец – на ваш вкус;

Укроп сухой, или итальянские травы – на ваш вкус;

Оливковое масло – для запекания;

Соль, перец – на ваш вкус;

Мука – 2 столовые ложки.

Способ приготовления:

Очистите картофель, нарежьте брусочками и поставьте замачиваться в воде на 1 час. После этого промойте картофель и хорошо высушите с помощью бумажных полотенец. Посыпьте любимыми специями, влейте немного масла и посыпайте мукой (это важно, ведь это и есть тот самый секретный ингредиент). Все хорошо перемешайте. Выложите картофель на форму для запекания и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут.

Приятного аппетита!

Это поможет сохранить структуру картофеля и он не развалится, а еще придаст золотистой корочки.

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Текст публикации фуд-блогера Кристины:

Картофель фри в духовке

Ингредиенты:

Картофельная 5-6 шт

Приправа сухой чеснок

Паприка красная

Укроп сухой, или итальянские травы

оливковое масло

соль, перец

Мука 2 ст.л

Картофель

почистить, порезать на брусочки (если нет фигурного ножа, можно простым ножом порезать)

Добавить все специи, полить оливковым маслом, добавить муку – все тщательно перемешать.

Выпекать в разогретой духовке до 200° 25-30 минут.