У вас есть свободное время и безумное желание освоить что-то новое? Тогда почему бы вам не научиться кататься на лыжах? И в следующем сезоне вы будете уже не наблюдателем, а властелином горнолыжных трасс!

Осваивать этот захватывающий вид спорта советуем под руководством друзей, которые давно и уверенно стоят на лыжах, а еще лучше – с инструктором. А пока вот вам несколько дельных советов, как подготовиться к первому уроку.

Читайте также: Настоящие мужские хобби: 17 примеров

Как выбрать обувь, лыжи и палки для катания

Всем начинающим лыжникам лучше брать лыжи, которые на 20 сантиметров ниже роста будущего лыжника. Для первого раза лучше брать шире лыжи, ведь ими будет легче управлять. Заметьте, что тяжелее лыжник, тем более жесткими должны быть лыжи.

К выбору снаряжения нужно отнестись серьезно и ответственно / Фото Avito

Для катания на лыжах понадобится специальная обувь – ботинки. Их нужно обуть и некоторое время просто в них побыть, чтобы привыкнуть. Для новичков лучше брать более мягкие ботинки.

Чтобы выбрать палки, стоит согнуть руки в локтях и взять в руки палки, которые должны касаться пола.

При выборе снаряжения не стоит забывать о шлеме. Обязательно примерьте его без головного убора. Шлем не должен давить или быть слишком большим.

Интересно: Эти 16 вещей вы просто обязаны взять с собой в путешествие

Где взять одежду и снаряжение на горнолыжном курорте

Многие думают, что соответствующую одежду и снаряжение нужно покупать. Для того чтобы впервые встать на лыжи, советуем снаряжения и одежду арендовать. Это можно сделать в соответствующих пунктах с возможностью аренды всех необходимых вещей на территории горнолыжного курорта. Кроме этого, лыжи, палки, соответствующую одежду и обувь можно арендовать в вашем городе, а затем взять все с собой в поездку. Это поможет сэкономить время на отдыхе на курорте.

Одежду и снаряжение можно арендовать в специальных местах на территории горнолыжного курорта / Фото Skyta

Какая одежда нужна для катания на лыжах

Сначала вам понадобится термобельё и флисовая кофта. Поверх этих вещей нужно одевать специальный лыжный костюм, который в идеале должен быть мембранным. Заметьте, более практичным является именно костюм, а не комбинезон. Но вы можете выбрать тот вариант, который вам больше нравится.

Кроме этого, вам понадобится маска-очки. Маска должна плотно прилегать к лицу. Оптимально выбирать очки с оранжевыми линзами, ведь они подходят и для солнечной, и для пасмурной погоды.

Маска должна плотно прилегать к лицу / Фото Sport-marafon