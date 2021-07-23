Яркий напиток для летнего релакса: делимся простым рецептом Zubrowka Rose Tonic

Лето – это идеальное время для пляжного отдыха в крутой компании. Поэтому отличное решение – собрать друзей и вместе нырять в море солнца, безудержной энергии и неистового драйва вместе с яркими коктейлями на основе Żubrówka Rose с взрывными нотками лесных ягод.

Во время летней жары так и хочется убежать подальше от раскаленного асфальта мегаполисов, оставить позади шум уставшего города и отправиться на пляжную вечеринку или барбекю на природе. А подарить невероятные эмоции и множество незабываемых впечатлений помогут вкусные коктейли с Żubrówka Rose. Яркие напитки и близкие друзья – ваш уикенд будет незабываемым.

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Коктейль "Rose Tonic"

Нежный легкий вкус Żubrówka Rose с приятным фруктовым послевкусием превратит любой досуг в яркое событие.



Как приготовить коктейль "Rose Tonic" / Фото Żubrówka

Ингредиенты:

Żubrówka Rose – 50 мл

Тоник – 120 мл

Свежие ягоды

Приготовление:

Наполните олдфешн льдом. Добавьте Żubrówka Rose и тоник. Перемешайте ингредиенты и украсьте коктейль свежими ягодами и мятой. Подавайте.

Легендарный польский алкогольный бренд Żubrówka известный алкогольными настойками на основе натуральных эссенций из трав, ягод, цветов и пряностей, среди которых и Żubrówka Rose – настойка с приятной завершающей ноткой душистых трав, которая напоминает розовый джин, но с более насыщенным ягодным вкусом, а главное – по доступной цене.

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Zubrowka Rose – розовый хит сезона!

Как создают Żubrówka Rose

Создание Żubrówka Rose начинается со сбора натуральных составляющих в неприкасаемых лесах Беловежской Пущи. Это уникальный массив лесов, полностью созданный природой и находящийся под защитой ЮНЕСКО. Именно на этой территории собирают свежие лесные ягоды и добывают безупречно чистую родниковую воду для Żubrówka Rose.



Żubrówka Rose – хит летнего сезона / Фото Żubrówka

Для изготовления напитка используют наилучший спирт, который проходит шестикратную очистку через ректификационные колонны с медными элементами. Его изготавливают из отборных пшеничных зерен, выращенных специально для Żubrówka.

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Вода для будущей настойки естественно деминерализуется на 60-метровой глубине.

Далее из спелых плодов шиповника, малины, клюквы и уникальной травы зубровки создают ароматные эссенции. Лучшие плоды измельчают, заливают смесью спирта и воды и оставляют настаиваться в дубовых бочках. Во время настаивания в дубовых бочках напиток получает мягкий аромат и насыщается нежными ванильными нотками. Длительность настаивания индивидуальна для каждого отдельного ингредиента. Так получают натуральные эссенции.

После того как эссенции настоялись, их фильтруют и смешивают с родниковой водой и очищенным спиртом.



Żubrówka изготавливают по особой рецептуре / Фото Żubrówka

Согласно традиционной рецептуре, крепость алкоголя снижается до 32 градусов.

Наконец, происходит финальный этап фильтрации, после чего напиток проходит обязательный этап дегустации. Во время нее команда специалистов оценивает запах, вкус, цвет и прозрачность напитка.

Наконец в каждую бутылку, прошедшую предварительную очистку, вручную вставляют стебель травы зубров и разливают Żubrówka Rose.

Уникальность Żubrówka Rose

Природная и экологически чистая

Компоненты для Żubrówka Rose собирают в экологически чистых лесах Беловежской Пущи исключительно вручную. Из собранных составляющих получают уникальные эссенции, которые составляют основу напитков.

Для будущей настойки на заводе CEDC изготавливают лучшие спирты из отборных пшеничных зерен, которые не содержат ГМО и отмечены европейскими сертификатами качества.



Лето начинается с Żubrówka Rose / Фото Żubrówka

Все настойки Żubrówka изготавливают с помощью современных систем очистки и фильтрации.

Вкус и аромат Żubrówka не раз отмечали международные эксперты в алкогольной отрасли. Żubrówka уже 11 лет подряд является призером престижных международных конкурсов, являясь самым титулованным брендом в своей категории.

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Аутентичная и особенная

Уникальный вкус и аромат Żubrówka Rose обусловлен не только природностью составляющих, но и сложным процессом производства с соблюдением высоких стандартов качества.

В ней нет искусственных ароматизаторов, а удачное сочетание эссенций из лесных ягод обеспечивает уникальную комбинацию вкуса и аромата.

Лелея собственную историю, которая насчитывает более 500 лет, бренд Żubrówka бережно заботится, чтобы традиционная рецептура напитков оставалась неизменной, а ее тайны передавались от поколения к поколению.



Żubrówka Rose / Фото Żubrówka

Неповторимая и яркая

Заманчивый цвет и авторский дизайн Żubrówka Rose создает особую атмосферу и поражает своим оригинальным стилем, который не имеет аналогов в мире.

Поэтому, если вы находитесь в поисках действительного впечатляющего отдыха, выбирайте Żubrówka Rose для себя и друзей и заряжайте драйвовое лето с взрывным привкусом солнечных ягод.

Откройте для себя вкусные и легкие настойки Żubrówka из натуральных эссенций, которые теперь доступны в литраже 700 мл.