"Файне місто" – один из крупнейших украинских музыкальных фестивалей под открытым небом, который проходит вблизи города Тернополь, на территории тернопольского ипподрома.
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Ежегодно в июле это масштабное событие посещают тысячи участников со всей Украины, а на сцену приглашают всемирно известные рок-группы. Гости фестиваля принимают участие в невероятных развлечениях, интересных играх, крутых розыгрышах, посещают мастер-классы, отдыхают в палаточном городке и наслаждаются отличной музыкой и вкусной едой и напитками.
Немного истории
Название фестиваля заимствовано из популярной песни культовой украинской рок-группы Брати Гадюкіни "Файне місто Тернопіль".
Его основали Максим Черкашин, Ростислав Плахцинский, Владимир Пасяка и Рустам Эргешов.
"Файне місто" – масштабный фестиваль лета / Фото Файне місто
Впервые в 2013 году фестиваль проходил в парке имени Тараса Шевченко на островке "Чайка". А уже в 2014 году "Файне місто" переместилось на территорию тернопольского аэропорта.
Фестиваль "Файне місто" отгремит в 2021 году / Фото Файне місто
В 2017 фестиваль снова переместился, но уже на территорию тернопольского ипподрома с живописной природой.
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Как проходит фестиваль
Когда происходит открытие фестиваля, вся территория превращается в особый город, а участники становятся его жителями. Каждый посетитель получает паспорт фестиваля, файную торбу, а еще – "право" жениться на ком-то или даже чем-то.
Паспорт – это брошюра, которая предоставляется всем посетителям фестиваля. Посетители могут вклеить в паспорт свои фотографии и получить штамп о браке. Также в нем можно найти полезную информацию о фестивале: карту, рекомендации и правила пребывания. В придачу, в паспорт интегрирован квест, после прохождения которого гости фестиваля могут получить скидку на билеты на следующий год.
Faina Torba – это рюкзак, который выдают всем посетителям, живущим в платном палаточном городке. Там содержатся полезные материалы для посетителей и промо-материалы партнеров фестиваля. Туда входят: презерватив, пластыри, паспорт фестиваля, магнит, дождевик, наклейки, влажные салфетки, карточка на скидку от партнеров фестиваля.
Как проходит фестиваль "Файне місто" / Фото Файне місто
На фестивале размещено множество развлекательных локаций, где все желающие могут выбрать занятия по душе. Здесь можно смотреть фильмы, играть в игры, заняться спортом, принять участие в квестах и даже попрактиковать йогу!
"Файне місто": какие развлечения предлагает фестиваль / Фото Файне місто
К сожалению, в 2020 году фестиваль отменили из-за пандемии, однако в этом году организаторы добавили один дополнительный день и ожидают около 100 тысяч посетителей.
Смотрите видео: как проходил фестиваль "Файне місто" в 2019 году
"Файне місто – 2021"
"Файне Місто" – это не просто музыкальный фестиваль, а настоящий всплеск безудержных эмоций. Здесь оставляешь позади все ежедневные хлопоты и выходишь за рамки обыденности вместе с теми, кто тоже стремится ощутить настоящую свободу, развлечься, насладиться крутой музыкой и полакомиться вкусностями.
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Это территория свободных людей, которые наконец могут вдохнуть полной грудью и окунуться в незабываемые эмоции и невероятные впечатления.
Атмосфера на "Файному місті" / Фото Файне місто
В 2021 году фестиваль "Файне Місто" пройдет в 5-дневном формате, фестиваль откроет свои магические ворота для мира уже 28 июля и продлится вплоть до 1 августа.
Афиша "Файного міста" / Фото Файне місто
Программа мероприятия насыщена крутыми событиями, от которых просто захватывает дух. Это будет целых 5 сказочных дней безумного драйва, незабываемых впечатлений и активных развлечений.
В этом году на 7 различных сценах фестиваля будут зажигать более 100 крутых исполнителей:
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Main Stage: Me And That Man, The HARDKISS, 5'nizza, Go-A, Друга ріка, ТНМК, Louna, Жадан і Собаки, Karna, Wildways, O.Torvald, MOTANKA, Stoned Jesus, Kalush, Nizkiz, Сметана band, Detach, Epolets, One Light inside, Omana, Red Side.
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Dark Stage: Порнофильмы, Ghostkid, Batushka, Belphegor, Lord Of The Lost, Drag Me Out, Infected Rain, Hate, 1914, Space of Variations, Skinhate, Marina, Ignea, Чумацький Шлях, O’Hamsters, Among Your God, Denoi, Crosschains, Fleshgore, Sick Solution, Heartprints, Pomsta.
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Light Stage: Один в каное, Vivienne Mort, Latexfauna, Курган & Агрегат, Kurwa Matj, Паліндром, Ragapop, Хамерман Знищує Віруси, The Unsleeping, Nick Senpai, Фіолет (акустика), Раёк, Tik Tu, I Hate Myself Because, Mazepa, Cloudless, Zwyntar, Julinoza, What is Love, Гоня, Соседи Стерпят, Kommuna Lux, Хвилі, thekomakoma, Vidma.
Хедлайнеры "Файного міста – 2021" / Фото Файне місто
А для ценителей регги здесь также откроется атмосферная Raggae Stage, где выступят невероятные Dub Splash, Sound System, Chobeat, Double D и много других! Поэтому гостей ожидает море зажигательной музыки и интересных развлечений.
Какие развлечения предлагает фестиваль "Файне місто" / Фото Файне місто
На фестивале можно будет испытать удачу на быстрых свиданиях в локации Only Lonely, посетить фантастический луна-парк, создать свой уникальный стиль в салоне красоты, принять участие в психологических играх, посетить арт-школу и йога-студию, а также побывать в музее "Файного міста" и еще много интересного.
А для детей на территории фестиваля расположена игровая комната, чтобы малышня тоже могла прекрасно провести время.
Карта фестиваля "Файне місто" / Фото Файне місто
Кроме этого, все желающие могут удобно расположиться в палаточном городке или же остановиться на автокемпинге, чтобы не пропустить ни один яркий момент грандиозного события года.
Кемпинги на территории фестиваля "Файне місто" / Фото Файне місто
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Спонсоры фестиваля
В этом году официальными спонсорами невероятного события лета стали, в частности, легендарная ТМ "Zubrowka" и натуральные настойки ТМ "Soplica". Это польские алкогольные бренды, которые покорили сердца миллионов потребителей по всему миру.
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Zubrowka и Soplica – официальные спонсоры "Файного міста" / Фото Zubrowka
Zubrowka – это натуральные настойки и чистая водка, которые изготавливаются на основе природных ингредиентов, которые собирают исключительного вручную в неприкасаемых лесах Беловежской пущи. Здесь растет и знаменитая трава Зубровка, из которой создают душистую эссенцию для настоек. По легенде, именно это уникальное растение является источником дикой энергии и невероятной силы беловежских зубров, которые живут на территории густого пралеса. В этих местах витает дух первозданной природы, который закупорен в каждую бутылку напитка.
Zubrowka – алкогольный бренд с 500-летней историей / Фото Zubrowka
Soplica – это настойки, которые уже больше 130 лет изготавливают из ароматных эссенций на основе свежих ягод и фруктов. Для настоек отбирают только экологически чистые и спелые плоды, чтобы вкус и аромат напитка был безупречным. Секреты рецептуры этих уникальных настоек до сих пор остаются в тайне, которая передается от поколения к поколению.
Неслучайно бренд Soplica завоевывает престижные награды на международных конкурсах, где мировые эксперты высоко оценивают натуральный вкус и мягкий аромат этого напитка. Согласно данным авторитетного издания Shanken's IMPACT magazine, в 2020 году Soplica стал водкой №7 в мире. В 2019-м бренд занял четвертое место среди самых быстрорастущих водочных брендов. В том же году Soplica была признана вкусовой водкой №1 в Польше по данным Nielsen. Кроме этого, Soplica – №3 водочный импортный бренд рынка Украины по результатам 2020 года.
Soplica – спонсор "Файного міста" / Фото Zubrowka
Каждый желающий попробовать эти фантастические напитки сможет посетить одну из локаций, где их будут подавать.
Бар Zubrowka будет расположен в зоне главной сцены. Здесь можно будет насладиться освежающими коктейлями на основе Zubrowka и принять участие в активностях от известного бренда.
А найти бар Soplica можно будет в зоне "Хали Гали", где будут угощать яркими и вкусными настойками как в чистом виде, так и в коктейлях. Вдобавок, вблизи бара Soplica будет расположена зона лектория, где можно ежедневно послушать интересные факты о происхождении и развитии брендов Zubrowka и Soplica и принять участие в дегустации.
И это еще не все: на территории "Кайфанемо Паба" будут проводить ежедневные розыгрыши с возможностью выиграть призовой фонд от Zubrowka и Soplica.
На "Файному місті" можно будет попробовать Zubrowka Rose / Фото Zubrowka
Афиша тура "Кайфанемо" / Фото Файне місто