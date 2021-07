"Файне місто" – один из крупнейших украинских музыкальных фестивалей под открытым небом, который проходит вблизи города Тернополь, на территории тернопольского ипподрома.

Ежегодно в июле это масштабное событие посещают тысячи участников со всей Украины, а на сцену приглашают всемирно известные рок-группы. Гости фестиваля принимают участие в невероятных развлечениях, интересных играх, крутых розыгрышах, посещают мастер-классы, отдыхают в палаточном городке и наслаждаются отличной музыкой и вкусной едой и напитками.

Название фестиваля заимствовано из популярной песни культовой украинской рок-группы Брати Гадюкіни​ "Файне місто Тернопіль".

Его основали Максим Черкашин, Ростислав Плахцинский, Владимир Пасяка и Рустам Эргешов.



"Файне місто" – масштабный фестиваль лета / Фото Файне місто

Впервые в 2013 году фестиваль проходил в парке имени Тараса Шевченко на островке "Чайка". А уже в 2014 году "Файне місто" переместилось на территорию тернопольского аэропорта.



Фестиваль "Файне місто" отгремит в 2021 году / Фото Файне місто

В 2017 фестиваль снова переместился, но уже на территорию тернопольского ипподрома с живописной природой.

Когда происходит открытие фестиваля, вся территория превращается в особый город, а участники становятся его жителями. Каждый посетитель получает паспорт фестиваля, файную торбу, а еще – "право" жениться на ком-то или даже чем-то.

Паспорт – это брошюра, которая предоставляется всем посетителям фестиваля. Посетители могут вклеить в паспорт свои фотографии и получить штамп о браке. Также в нем можно найти полезную информацию о фестивале: карту, рекомендации и правила пребывания. В придачу, в паспорт интегрирован квест, после прохождения которого гости фестиваля могут получить скидку на билеты на следующий год.

Faina Torba – это рюкзак, который выдают всем посетителям, живущим в платном палаточном городке. Там содержатся полезные материалы для посетителей и промо-материалы партнеров фестиваля. Туда входят: презерватив, пластыри, паспорт фестиваля, магнит, дождевик, наклейки, влажные салфетки, карточка на скидку от партнеров фестиваля.



Как проходит фестиваль "Файне місто" / Фото Файне місто

На фестивале размещено множество развлекательных локаций, где все желающие могут выбрать занятия по душе. Здесь можно смотреть фильмы, играть в игры, заняться спортом, принять участие в квестах и даже попрактиковать йогу!



"Файне місто": какие развлечения предлагает фестиваль / Фото Файне місто

К сожалению, в 2020 году фестиваль отменили из-за пандемии, однако в этом году организаторы добавили один дополнительный день и ожидают около 100 тысяч посетителей.

Смотрите видео: как проходил фестиваль "Файне місто" в 2019 году

"Файне Місто" – это не просто музыкальный фестиваль, а настоящий всплеск безудержных эмоций. Здесь оставляешь позади все ежедневные хлопоты и выходишь за рамки обыденности вместе с теми, кто тоже стремится ощутить настоящую свободу, развлечься, насладиться крутой музыкой и полакомиться вкусностями.

Это территория свободных людей, которые наконец могут вдохнуть полной грудью и окунуться в незабываемые эмоции и невероятные впечатления.



Атмосфера на "Файному місті" / Фото Файне місто

В 2021 году фестиваль "Файне Місто" пройдет в 5-дневном формате, фестиваль откроет свои магические ворота для мира уже 28 июля и продлится вплоть до 1 августа.



Афиша "Файного міста" / Фото Файне місто

Программа мероприятия насыщена крутыми событиями, от которых просто захватывает дух. Это будет целых 5 сказочных дней безумного драйва, незабываемых впечатлений и активных развлечений.

В этом году на 7 различных сценах фестиваля будут зажигать более 100 крутых исполнителей:

Main Stage: Me And That Man, The HARDKISS, 5'nizza, Go-A, Друга ріка, ТНМК, Louna, Жадан і Собаки, Karna, Wildways, O.Torvald, MOTANKA, Stoned Jesus, Kalush, Nizkiz, Сметана band, Detach, Epolets, One Light inside, Omana, Red Side.

Dark Stage: Порнофильмы, Ghostkid, Batushka, Belphegor, Lord Of The Lost, Drag Me Out, Infected Rain, Hate, 1914, Space of Variations, Skinhate, Marina, Ignea, Чумацький Шлях, O’Hamsters, Among Your God, Denoi, Crosschains, Fleshgore, Sick Solution, Heartprints, Pomsta.