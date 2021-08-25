Яичные маффины в духовке: как быстро приготовить оригинальный завтрак

Завтракать нужно вкусно, поэтому мы не устаем делиться с вами полезными и вкусными утренними рецептами. Если вам надоела обычная яичница, попробуйте приготовить яичные маффины. Читайте дальше пошаговый рецепт.

Яичные маффины – популярный европейский завтрак, вариаций приготовления которого существует множество. Однако диетолог Андрей Невский подготовил рецепт из продуктов, которые точно есть в каждом холодильнике. К тому же такой завтрак станет идеальным перекусом, который можно взять с собой, ведь яичные маффины вкусные как теплые, так и холодные.

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Как быстро приготовить яичные маффины: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

яйца – 100 граммов;

молоко (жирность 2,5%) – 30 граммов;

легкий творог (жирность 16%) – 30 граммов;

помидор – 70 граммов;

зелень, соль – на ваш вкус.

Способ приготовления:

Яйца смешайте с молоком и посолите. Сыр натрите, зелень и помидор порежьте на маленькие кусочки и добавьте к яйцам с молоком – все хорошо перемешайте. Вылейте смесь в формочки для кексов (если силиконовые формы – их лучше смазать маслом); Запекайте в духовке 30 минут при 180°C.

Приятного аппетита!

Диетологи уверяют, что при соблюдении дефицита калорий можно и не исключать из рациона любимые макароны. Поэтому если худеть, то только вкусно и вместе с "Тая"

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Текст публикации Андрея Невского:

И снова у нас завтрак. Этот рецепт мы взяли из книги рецептов – классного онлайн-сервиса, который мы сейчас активно развиваем. Еженедельно загружаем новые рецепты, сделали удобный поиск по ингредиентам и организуем кулинарные мастер-классы с профессиональными поварами.

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Ингредиенты:

яйца - 100 г;

молоко (жирность 2,5%) - 30 г;

легкий творог (жирность 16%) - 30 г;

помидор - 70 г;

зелень, соль - на ваш вкус.

Способ приготовления:

⠀

Яйца смешайте с молоком и посолить.

Сыр натрите, зелень и помидор порежьте на маленькие кусочки и добавить к яйцам с молоком. Перемешайте.

Вылейте в формочки для кексов.

Запекать в духовке 30 минут при 180 ° C.