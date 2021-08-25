Яичные маффины в духовке: как быстро приготовить оригинальный завтрак
Источник:инстаграм Андрея Невского
Завтракать нужно вкусно, поэтому мы не устаем делиться с вами полезными и вкусными утренними рецептами. Если вам надоела обычная яичница, попробуйте приготовить яичные маффины. Читайте дальше пошаговый рецепт.
Яичные маффины – популярный европейский завтрак, вариаций приготовления которого существует множество. Однако диетолог Андрей Невский подготовил рецепт из продуктов, которые точно есть в каждом холодильнике. К тому же такой завтрак станет идеальным перекусом, который можно взять с собой, ведь яичные маффины вкусные как теплые, так и холодные.
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Как быстро приготовить яичные маффины: пошаговый рецепт
Ингредиенты:
- яйца – 100 граммов;
- молоко (жирность 2,5%) – 30 граммов;
- легкий творог (жирность 16%) – 30 граммов;
- помидор – 70 граммов;
- зелень, соль – на ваш вкус.
Способ приготовления:
- Яйца смешайте с молоком и посолите.
- Сыр натрите, зелень и помидор порежьте на маленькие кусочки и добавьте к яйцам с молоком – все хорошо перемешайте.
- Вылейте смесь в формочки для кексов (если силиконовые формы – их лучше смазать маслом);
- Запекайте в духовке 30 минут при 180°C.
Приятного аппетита!
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Текст публикации Андрея Невского:
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Ингредиенты:
яйца - 100 г;
молоко (жирность 2,5%) - 30 г;
легкий творог (жирность 16%) - 30 г;
помидор - 70 г;
зелень, соль - на ваш вкус.
Способ приготовления:
⠀
Яйца смешайте с молоком и посолить.
Сыр натрите, зелень и помидор порежьте на маленькие кусочки и добавить к яйцам с молоком. Перемешайте.
Вылейте в формочки для кексов.
Запекать в духовке 30 минут при 180 ° C.