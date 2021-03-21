Говорят, путь к славе тернист, а для кого-то он и вовсе начался с совершенно непрестижных профессий и подработок. Смотря на современных знаменитостей, вряд ли придет в голову, что для большинства из них начиналось все далеко не так радужно. В Голливуд двери открыты не для всех, а уж на вершину кинематографического Олимпа – и вовсе единицам.

Кто прошел огонь, воду и медные трубы прежде чем достичь мировой славы и признания? Кем были, кем хотели стать и чем занимались нынешние знаменитости? Узнаете из нашей статьи.

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Джонни Депп

Секс-символ Джонни Депп за свою бурную молодость подрабатывал часто, в том числе – продавал ручки по телефону. Однако, после первого рабочего дня понял, что эта "увлекательная" работа не для него.



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Патрик Демпси

Американский актер и автогонщик на заре своей карьеры был жонглером. Удивительно, но он даже занял почетное второе место на международном конкурсе среди юниоров. Тогда ему было всего шестнадцать лет, так что у него были все шансы стать цирковым артистом.



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Виктория Бекхэм

Красавица, на которую равняются сотни тысяч женщин по всему миру, начинала свой карьерный путь... в костюме сперматозоида. Виктория в соответствующем наряде и на роликах зарабатывала свои первые деньги, раздавая листовки о безопасном сексе.



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Билл Мюррей

Продавцом был и Билл Мюррей, но только еще более трудолюбивым, потому что стоял и в жару, и в холод целый день, пока не "разойдется" товар. Продавал будущий знаменитый актер каштаны у торгового центра в Чикаго.



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Дени де Вито

Звезда кино Дени де Вито работал в морге парикмахером и делал отличные прически покойникам.



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Брэд Питт

Юный актер решил вырваться из городка в Оклахоме и поехал покорять Лос-Анджелес только с 300 долларами в кармане. Чтобы хоть как-то прожить первое время в недешевом городе ему пришлось подрабатывать цыпленком-промоутером. Но уже через год он получил свою первую настоящую роль в кино. Впрочем, именно яркий костюм бройлера и привлек внимание продюсера.



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Том Круз

Один из секс-символов Голливуда, красавец-актер Том Круз в молодости всерьез хотел стать священником. Оказывается, он даже посещал духовную семинарию.



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Николь Кидман

Бывшая жена Тома Круза, красавица Николь Кидман до своей первой роли в кино успела поработать массажисткой. На тот момент девушке было всего семнадцать лет.



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Джим Керри

Еще будучи школьником, он работал уборщиком на фабрике. Правда, при такой занятости он стал получать плохие оценки за поведение, и успешность в целом ухудшилась.



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