Кем в начале карьеры работали известные знаменитости
Говорят, путь к славе тернист, а для кого-то он и вовсе начался с совершенно непрестижных профессий и подработок. Смотря на современных знаменитостей, вряд ли придет в голову, что для большинства из них начиналось все далеко не так радужно. В Голливуд двери открыты не для всех, а уж на вершину кинематографического Олимпа – и вовсе единицам.
Источник:Cosmopolitan
Кто прошел огонь, воду и медные трубы прежде чем достичь мировой славы и признания? Кем были, кем хотели стать и чем занимались нынешние знаменитости? Узнаете из нашей статьи.
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Джонни Депп
Секс-символ Джонни Депп за свою бурную молодость подрабатывал часто, в том числе – продавал ручки по телефону. Однако, после первого рабочего дня понял, что эта "увлекательная" работа не для него.
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Патрик Демпси
Американский актер и автогонщик на заре своей карьеры был жонглером. Удивительно, но он даже занял почетное второе место на международном конкурсе среди юниоров. Тогда ему было всего шестнадцать лет, так что у него были все шансы стать цирковым артистом.
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Виктория Бекхэм
Красавица, на которую равняются сотни тысяч женщин по всему миру, начинала свой карьерный путь... в костюме сперматозоида. Виктория в соответствующем наряде и на роликах зарабатывала свои первые деньги, раздавая листовки о безопасном сексе.
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Билл Мюррей
Продавцом был и Билл Мюррей, но только еще более трудолюбивым, потому что стоял и в жару, и в холод целый день, пока не "разойдется" товар. Продавал будущий знаменитый актер каштаны у торгового центра в Чикаго.
Фото vokrug
Дени де Вито
Звезда кино Дени де Вито работал в морге парикмахером и делал отличные прически покойникам.
Фото film
Брэд Питт
Юный актер решил вырваться из городка в Оклахоме и поехал покорять Лос-Анджелес только с 300 долларами в кармане. Чтобы хоть как-то прожить первое время в недешевом городе ему пришлось подрабатывать цыпленком-промоутером. Но уже через год он получил свою первую настоящую роль в кино. Впрочем, именно яркий костюм бройлера и привлек внимание продюсера.
Фото pinterest
Том Круз
Один из секс-символов Голливуда, красавец-актер Том Круз в молодости всерьез хотел стать священником. Оказывается, он даже посещал духовную семинарию.
Фото pinterest
Николь Кидман
Бывшая жена Тома Круза, красавица Николь Кидман до своей первой роли в кино успела поработать массажисткой. На тот момент девушке было всего семнадцать лет.
Фото cosmo
Джим Керри
Еще будучи школьником, он работал уборщиком на фабрике. Правда, при такой занятости он стал получать плохие оценки за поведение, и успешность в целом ухудшилась.
Фото film
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