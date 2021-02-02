Кто бы мог подумать, что некоторые вещи на свете были изобретены совершенно случайно. Но они оказались очень нужными, хотя об этом никто и не догадывался.

Источник: 24 канал

Некоторые изобретения, которые приносят пользу, радость и улучшают нашу с вами жизнь не были целью работы ученых и появились совершенно случайно. Но признаемся честно, очень помогли человечеству.

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Кока-Кола

Напиток Coca-Cola появился в результате невнимательности. Случайно продавец, разбавляя сироп, перепутал краны и налил газированную воду вместо обыкновенной. Полученная смесь и стала "кока-колой". Сначала этот напиток не имел большого успеха. Но через некоторое время он получил чрезвычайную популярность. Нынче кока-колу производят и пьют в 200 странах мира.



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Застежка-липучка

Вернувшись домой после прогулки с собакой, швейцарец Джордж де Местраль обнаружил, что его пальто и шерсть домашнего питомца покрыты репейниками. Швейцарец был изобретателем, поэтому живо заинтересовался ситуацией и стал рассматривать репейник под микроскопом. Джорж де Местраль увидел, что растение цепляется благодаря своим маленьким крючкам. Подсмотрев идею у матушки природы, изобретатель сделал две ленты, которые при прикосновении цеплялись друг за друга.



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Чайный пакетик

В 1904 году американец Томас Салливан отправил партию чая не в железных банках, как это обычно делалось, а в шелковых мешочках. Покупатели не поняли, что мешочки были выбраны Салливаном просто как предмет хранения чая, и стали заваривать напиток прямо в них. Такой способ приготовления чая сразу же был признан очень удобным, и постепенно стал набирать популярность.



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Микроволновая печь

Американский инженер Перси Спенсер работал над созданием приборов, которые генерировали микроволновые радиосигналы. Однажды, стоя у работающего магнетрона, Спенсер обнаружил, что шоколадка, которая находилась в его кармане, растаяла. Инженер понял, что подобный случай нужно исследовать, это и привело к созданию первой микроволновой печи.



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Виагра

Средство для борьбы с эректильной дисфункцией было получено совершенно случайно. Британские ученые разрабатывали лекарства для людей, страдающих от сердечных заболеваний. Новый препарат должен был способствовать поступлению крови вверх человеческого организма, к сердечной мышце. Однако после применения лекарств кровь стала поступать совсем в обратную сторону – вниз. Это и привело к созданию спасительного для многих мужчин средства.



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Картофельные чипсы

Железнодорожный магнат Корнелиус Вандербильт постоянно отказывался от подаваемого ему картофеля фри, говоря, что картофель в блюде слишком влажный и грубо нарезан. Когда очередная порция была отвергнута, повар Джордж Крам разгневался, и решил отомстить клиенту. Товар специально тонко нарезал ломтики картофеля и обжарим их в масле. Удивительно, но магнат увлекся этим блюдом. Картофельные чипсы тут же стали главными в меню, а затем завоевали мировую известность.



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Стекло, которое не бьется

Французский ученый Эдуард Бенедиктус, когда проводил исследования, уронил себе на ногу пустую стеклянную колбу. Но она не разбилась, а только покрылась мелкими трещинами. Как оказалось, причиной этого стал раствор коллодия, который был в пробирке до того, как ученый ее уронил. Этот раствор испарился, оставив на стенках сосуда тонкий слой, который и не позволил осколкам стекла разлететься.



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